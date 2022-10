Bürgermeister als Marktschreier bei Hilfsaktion

Von: Jens Dörr

Teilen

Und wieder eine Tüte weg: Bürgermeister Carsten Helfmann nimmt einen Fünfeuroschein einer Kundin des Eppertshäuser Rewe-Markts entgegen. Rechts Achim Joha von der Feuerwehr, Zweiter von rechts Tafel-Dieburg-Vorsitzender Wolfgang Blaseck. © Dörr

Im Rewe-Markt im „Park 45“ wird für die Tafel gesammelt. Dabei übt sich Bürgermeister Carsten Helfmann als Marktschreier.

Eppertshausen – Am Samstagvormittag kauft gefühlt halb Eppertshausen im Rewe-Markt im „Park 45“ ein. Ein guter Ort für Aktionen wie jene, die der Nahversorger dort am Wochenende (nicht zum ersten Mal) mit persönlicher Unterstützung von Bürgermeister Carsten Helfmann (CDU) zugunsten der Tafel Dieburg organisiert hatte: Für einen Betrag von fünf Euro konnte jeder Kunde des Markts eine Tüte mit lang haltbaren Lebensmitteln erwerben und sie der Tafel zur Verfügung stellen. Der Clou: Für jeden Fünfer, den die Rewe-Kunden spendierten, gab die Gemeinde Eppertshausen zehn Euro dazu.

1 000 Euro legte die Kommune auf diese Weise auf den Tisch – das Maximum, das sie vorab festgelegt hatte. Binnen zwei Stunden hatten Kunden vor Ort 96 Tüten gekauft, die freilich nicht mit nach Hause genommen wurden, sondern im Markt verblieben und der Tafel Dieburg direkt gespendet werden. Die vorgepackten Tüten wurden am Eingang von Marktschreier Carsten Helfmann meist durch gezielte Ansprache vieler Einkäufer mit hoher Trefferquote an Mann und Frau gebracht. Zudem schaute die Eppertshäuser Feuerwehr in Gestalt ihres Vereinsvorsitzenden Achim Joha vorbei und ließ mit 100 Euro aus eigener Kasse 20 Tüten springen.

Hilfsaktion im Rewe in Eppertshausen: Geld und Lebensmittel für die Tafel

Geld und Lebensmittel kommen 1 500 Kunden der Tafel Dieburg zugute. 105 von ihnen wohnen in Eppertshausen. „Ein Drittel dieser Menschen sind Ukrainer und ein weiteres Drittel Minderjährige“, dröselte Wolfgang Blaseck, Vorsitzender der Tafel Dieburg, diese Zahl am Samstag weiter auf. Er machte sich selbst ein Bild von der Aktion und lobte die Beteiligten: „Das hilft uns wirklich sehr!“

Denn die aktuelle Gemengelage aus Inflation, Pandemie und Kriegsfolgen hat bei der Tafel Dieburg nicht nur dazu geführt, dass sich die Zahl der Bezugsberechtigten von sehr günstigen Lebensmitteln seit Jahresbeginn um rund 500 erhöht hat. „Auch die Menge an Lebensmitteln, die wir von den Supermärkten kriegen, wird weniger“, so Blaseck. Grund: „Die Märkte kalkulieren enger und verkaufen nicht mehr so schöne Ware zu einem reduzierten Preis lieber noch selbst.“

Dadurch, dass die für Menschen in mehreren Ostkreis-Kommunen zuständige und im Dieburger Industriegebiet-Nord angesiedelte Tafel (eine von deutschlandweit fast 1 000, die rund zwei Millionen Menschen mitversorgen) relativ viele Märkte anfahre, habe man diese Entwicklungen bislang noch ganz gut kompensieren können, erläuterte Blaseck.

Trotz Sammelaktion in Eppertshausen: Dieburger Tafel musste Angebot bereits rationieren

Trotzdem fühle man sich „von der Politik etwas allein gelassen“. Schließlich schickten staatliche Stellen wie Ausländerbehörden und Sozialämter die Menschen gezielt zur Tafel, die vom Staat allerdings keine Unterstützung erhalte und finanziell wie personell auf die Hilfe des Handels und der Bevölkerung angewiesen sei.

In der Folge der auch in Dieburg geringer gewordenen Lebensmittel musste die Tafel trotz ihrer noch passablen Gesamtsituation das Angebot in zweierlei Hinsicht schon richtig rationieren: „Die Einkaufsfrequenz je Kunde haben wir von vier- auf dreimal pro Woche gesenkt – und pro Kunde gibt es in der Regel auch nur noch einen Korb.“

Gesucht würden darüber hinaus stets helfende Hände, besonders für die Sortierung und Ausgabe der Lebensmittel am Dieburger Tafel-Standort. Wolfgang Blaseck wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich potenzielle Unterstützer vorab „klar machen sollten, dass dieses Ehrenamt mit Hollywood wenig zu tun hat“. Die Realität seien „keine glänzenden Augen, wenn man einem Kind einen Apfel in die Hand drückt“. Vielmehr bräuchten die freiwilligen Helfer bei der Tafel Dieburg auch eher ein „dickes Fell“, weil es unter den Kunden teils etwas ruppig zugehe – und manchmal sogar unverschämt. (Jens Dörr)