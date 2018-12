So schlimm sind die Sturmschäden in Eppertshausen  

Eppertshausen - Die Wettervorhersage verhieß nichts Gutes. Windig und nass sollte der erste Advent werden. Trotzdem nahmen knapp 50 Eppertshäuser unverdrossen am Grenzgang teil, zu dem Parlamentschef Stephan Brockmann (CDU) eingeladen hatte.

Der Mut der Grenzgänger sollte belohnt werden, denn in jenen zwei Stunden, die der Rundgang durch die Gemarkung dauerte, blieb es meist trocken. So wanderten die Teilnehmer fast acht Kilometer durch den Eppertshäuser Forst, über den Revierförster Lothar Seipp einiges zu berichten hatte. Zunächst aber begrüßte Stephan Brockmann diejenigen, die sich beim jährlichen Grenzgang über die Ereignisse der vergangenen Monate ebenso informieren wollten wie über anstehende Projekte.

Bürgermeister Carsten Helfmann (CDU) berichtete vom aktuellen Stand der Neubaugebietsentwicklung am Abteiwald. Der bauliche Lückenschluss zwischen den Gebieten „Eichstumpf“, „Feilisch“ und „Bayerswiese“ begann am 8. August mit dem offiziellen Spatenstich, zu dem auch die Bauherren eingeladen waren. In den folgenden knapp vier Monaten hat sich viel getan. Die Tiefbauarbeiten sind abgeschlossen, Kanäle verlegt worden, ebenso wie Telefon- und Stromleitungen.

Zwar sei das Vorhaben, noch in diesem Jahr mit dem Straßenbau fertig zu werden, sehr ambitioniert, sagte Helfmann. „Aber im Januar werden die Asphaltmischanlagen gewartet. Dann muss eine Pause eingelegt werden.“ Da alle Arbeiten sogar zügiger als geplant vorangingen, wolle man nun Verzögerungen vermeiden.

Während die Bauarbeiten nun weitergeführt werden, sollen auch die politischen Gremien den letzten noch ungeklärten Teil des Abteiwalds endlich buchstäblich unter Dach und Fach bringen. Für den 19. Januar ist eine Sondersitzung geplant, bei der drei Investoren ihre Entwürfe für die Seniorenwohnanlage vorstellen werden. „Im Fokus stehen die Wohlfahrtsverbände als Betreiber. Denn wir möchten nicht, dass die Anlage als reines Renditeobjekt gesehen wird. Vielmehr soll der soziale Aspekt im Vordergrund stehen“, so Helfmann.

Vom Baugebiet in den namensgebenden Abteiwald war es nicht weit, und so gab es schon nach wenigen hundert Metern die erste Rast. In einem Waldstück, das vom Sturm Fabienne besonders betroffen war, erläuterte Revierförster Seipp die Folgen für den Eppertshäuser Wald. „Der Baumbestand, in dem wir uns befinden, ist genau 195 Jahre alt. In gerade einmal einer Viertelstunde hat der Sturm auch große und mächtige Bäume bezwungen“, berichtete Seipp.

Viele Bäume wurden nicht entwurzelt. Ihre Stämme brachen, sie splitterten oder die Baumkronen fielen. Die Wurzeln blieben hingegen oft stabil im Boden. Woran das liege, darüber könne man nur spekulieren: „Möglicherweise war der Boden durch die lange Trockenheit so fest, dass er die Wurzeln hielt.“ Die Aufräumarbeiten seien für Feuerwehr und Forstarbeiter schwierig und nicht ungefährlich gewesen. Inzwischen seien die schlimmsten Schäden beseitigt.

Doch erst im kommenden Jahr könne man mit der Aufforstung beginnen, beantwortete Lothar Seipp die Frage eines Grenzgang-Teilnehmers. Noch sei der Harvester im Einsatz, mit dem große, schwere Baumstämme mit mächtigem Umfang aus dem Wald „gerückt“ werden kann. Dazu seien derzeit besondere Markierungen auf den Bäumen zu sehen.

Wer einen grünen Schrägstrich auf einem Baum entdeckt, weiß, dass dieser bald aus dem Bestand entnommen wird. Der grüne Punkt bedeutet, dass es sich um einen Zukunftsbaum handelt, der noch für die nächsten 50 bis 100 Jahre erhalten werden soll. Blaue Halbkreise markieren die Rückegasse, die für die Waldarbeiter und ihre Maschinen frei bleiben muss. „Habitatbäume oder Biotop-hölzer bleiben auf jeden Fall im Wald, weil darin verschiedene Tierarten ein Zuhause finden“, erklärte Seipp.

Besonders bedauerlich seien die Schäden in der Abteilung 13 des Abteiwalds. Dort hatte vor 28 Jahren Sturm Wiebke gewütet. Die Aufforstung wurde nun durch Fabienne erneut fast vollständig vernichtet. Der größere Teil des Grenzgangs führte jedoch durch unbeschadeten Baumbestand. Auf der Wanderung hatten die Teilnehmer Gelegenheit, mit Bürgermeister und Revierförster zu sprechen.

Den Abschluss machte dann eine gemeinsame Vesper, die die Freiwillige Feuerwehr Eppertshausen organisiert hatte. (zeta)