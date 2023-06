Stephan-Gruber-Schule in Eppertshausen vor Modellwechsel

Von: Jens Dörr

Beim jüngsten Sponsorenlauf hatten Gruber-Schüler 3 000 Euro errannt. Ukrainische Kinder übergaben davon 1 500 Euro an Vertreter der Gemeinde. © Dörr

Nach vier Jahren Pause hat die Stephan-Gruber-Schule (SGS) wieder ein Schulfest gefeiert. Auf dem Fest der Eppertshäuser Grundschule, das rund 200 Schüler und Dutzende Eltern besuchten, blickten Schulleiterin Marion Lehr und Bürgermeister Carsten Helfmann (CDU) auch auf eine baldige Veränderung im wichtigen Betreuungsangebot der SGS als „Betreuende Grundschule“ voraus.

Eppertshausen – Die meisten der 63 Grundschulen im Landkreis Darmstadt-Dieburg organisieren ihre Betreuung rund um den Unterricht der Kinder, vor allem die Zeit am Nachmittag, in Kooperation mit dem Hessischen Kultusministerium, dem Landkreis und seiner Betreuung DaDi gGmbH. Diesem „Pakt für den Nachmittag“ hat sich die Eppertshäuser Gruber-Schule bislang nicht angeschlossen, auch wegen recht starrer Strukturen des Modells, die beispielsweise negative Auswirkungen auf Nachmittagsangebote der lokalen Vereine haben können. Stattdessen kümmert sich in Eppertshausen der ehrenamtlich geführte Förderverein nicht „nur“ wie andere Vereine seiner Art um die Mittelbeschaffung für bestimmte Wünsche, sondern auch um die Betreuung vor und nach dem Unterricht. Bis 17 Uhr können Kinder an der SGS bleiben, morgens schon ab 7 Uhr in Obhut genommen werden. 120 Kinder und damit mehr als die Hälfte aller Gruber-Schüler nehmen das derzeit in Anspruch.

Die Eltern entrichten dafür monatlich (außer im Juli und August) 110 Euro pro Kind – womit das im operativen Ablauf von bezahlten Kräften gestemmte Angebot allein aber nicht finanziert ist. So schießt die Gemeinde Eppertshausen bislang 90 000 Euro pro Jahr zu, was sich aber bald reduzieren soll: Die Gemeindevertreter haben ab dem Schuljahr 2024/25 bereits eine Einsparung von 50 000 Euro in der perspektivischen Haushaltsplanung beschlossen. Grund: Sowohl Bürgermeister Helfmann als auch Schulleiterin Lehr erwarten, dass die SGS im übernächsten Schuljahr ebenfalls Teil des Pakts für den Nachmittag des Kreises sein wird. Dann müsste die Gemeinde nur noch mit 40 000 Euro jährlich unterstützen. Die Beiträge für die Eltern und die genauen Zeiten stehen noch nicht fest.

Voraussetzung ist noch ein Beschluss der aus Kollegium und Eltern gebildeten Schulkonferenz. Trotz der guten Arbeit des Fördervereins und seines auch ohne Hilfe des Kreises funktionierenden Betreuungsangebots gilt der Schwenk zum Pakt für den Nachmittag als ausgemacht. „Da wird nichts mehr schiefgehen“, ist sich Helfmann sicher, und auch Lehr sieht das Votum der Schulkonferenz nur noch als formalen Akt. Im Schuljahr 2023/24 wird noch der Förderverein die Betreuung managen, überflüssig wird er aber auch danach nicht. „Er kann sich dann auf seine Kernaufgabe, die Beschaffung von Mitteln für die Schule, konzentrieren“, meint Helfmann.

Intensivklassen bei der Friedensgemeinde Weil die SGS hinsichtlich der insgesamt 18 Klassen räumlich auf Kante genäht ist, solange ein Teil des Platzes auch für die Mensa draufgeht, müssen die beiden Intensivklassen manchmal in die Nachbarschaft ausweichen. Die Mensa soll übrigens nach Abriss und Neubau der Mehrzweckhalle dort neben Betreuungsräumen neu und größer entstehen, was aber noch mindestens drei Jahre dauern wird. Für das Raumproblem ist nach den Sommerferien die nahe evangelische Friedensgemeinde Teil der Lösung: Sie stellt den ausländischen Schülern, die in Klassen von maximal zehn Kindern vor allem erst ihr Sprachniveau verbessern müssen, zum neuen Schuljahr ihre kleineren Räume zur Verfügung. „Der Landkreis übernimmt die laufenden Kosten, zum Beispiel für Heizung und Reinigung“, kündigt Helfmann, der für die CDU auch im Kreistag sitzt, an. jd

Im nächsten Schuljahr wächst die SGS auf 234 Schüler. In allen vier Jahrgängen wird es dann wieder je drei Klassen geben. Zuletzt war die Jahrgangsstufe vier nur zweizügig, es werden im Spätsommer aber drei erste Klassen eingeschult. Hinzu kommen zwei Intensivklassen, unter anderem (aber nicht ausschließlich) mit ukrainischen Kindern.

Und das Schulfest selbst? War am Freitag einmal mehr ein buntes Gewusel mit Musik und Tanz. Zugleich floss Geld, das die Gruber-Schüler bei ihrem jüngsten Sponsorenlauf errannt hatten: 3 000 Euro teilten sich auf den Sozialfonds der Gemeinde (1 500 Euro), auf die SOS-Kinderdörfer und Unicef (jeweils 750 Euro) auf. Mehrere ukrainische Kinder bedankten sich am Schulfest übers Mikro für die Gabe und vor allem für die Eppertshäuser Gastfreundschaft – und taten das schon in ziemlich gutem Deutsch.

Die Hände zum Himmel: Tänze gehörten zum Schulfest der Stephan-Gruber-Schule, die ihre Nachmittagsbetreuung auf neue Füße stellt. © Dörr, Jens