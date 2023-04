Thomashütte in Eppertshausen in die Saison gestartet

„Haben uns zwangsläufig arrangiert“

+ © Dörr, Jens Die PFH-Band aus Offenbach untermalte die Eröffnung der Biergarten-Saison auf der Eppertshäuser Thomashütte und wird in den nächsten Monaten noch mehrmals auf dem Gutshof und beliebten Ausflugziel spielen. © Dörr, Jens

Saisonstart auf der Eppertshäuser Thomashütte, ein weit über die Grenzen der Gemeinde beliebtes Ausflugslokal.

Eppertshausen – „Die Thomashütte war bei schönem Wetter schon immer attraktiv“, weiß Jens Kleiner und schaut am Ostermontag über den Biergarten des Gutshofs an der Kreisstraße zwischen Eppertshausen und Messel, wo gegen 16 Uhr fast alle Plätze besetzt sind. Mit Geschäftspartner Ilhan Erdogan hat Kleiner vor drei Jahren die 325 Jahre alte Location mit Gaststätte, Pavillon, Event-Scheune und weiteren Anbauten samt der drei Hektar großen Fläche von Vorbesitzer Peter Possmann gekauft. In ihrer weiteren Funktion als Betreiber haben Kleiner und Erdogan, der in Eppertshausen auch das Hotel „Johannishof“ gegenüber dem Sportzentrum führt, corona- und auflagenbedingt eine schwere Zeit hinter sich (wir berichteten mehrfach).

Am verlängerten Wochenende startete das bekannte Ausflugsziel nun in die Freiluft-Saison und präsentierte sein öffentliches Programm für die nächsten Monate. Am 1. Mai steht den Gastgebern unter veränderten infrastrukturellen Rahmenbedingungen zudem eine schwierige Bewährungsprobe bevor.

Schon im ersten Quartal hat die Thomashütte ihr Portfolio gegenüber 2022 und erst recht im Vergleich mit den arg eingeschränkten Corona-Jahren vergrößert. „Letztes Jahr hatten wir im Januar zu, diesmal auf“, blickt Jens Kleiner ein paar Wochen zurück. „Das haben wir gemacht, weil unser Lieferservice ganz gut angelaufen ist.“ Zugleich bietet man inzwischen Frühstück; mit Ausnahme des Ruhetags Montag ist die Thomashütte derzeit dienstags bis sonntags jeweils durchgehend von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Sonntags gebe es Brunch, was etwa am Ostersonntag gut angenommen worden sei. Die Frequenz der Frühstücksgäste werde „so langsam besser. Da müssen wir in den nächsten Wochen aber gucken, ob wir das aufrechterhalten.“

Während zur Frühstückszeit an einem Wochentag ein Mitarbeiter ausreicht, musste die Thomashütte am Ostermontag ein größeres Team auffahren: „Wir haben sieben oder acht Leute am Laufen“, sagt Kleiner am Nachmittag. Er selbst ist gerade am Spülen, auch Erdogan ist – besonders in der Küche – operativ voll eingebunden. „Der gestrige Sonntag war der erste Tag, an dem es richtig voll war, heute dann erneut. Da kommen wir schnell an unsere Kapazitätsgrenze.“

Draußen geht es dennoch entspannt zu, was auch mit dem angenehmen Publikum zu tun hat. „Heute sind vor allem Ältere und Familien da“, stellt Kleiner fest. Gäste, die wenig Schwierigkeiten machen, sich anständig verhalten. Anders als manche Gruppe, die die Thomashütte vergangenes Jahr am 1. Mai aufsuchte: Damals belagerten unter anderem angetrunkene Bollerwagen-Trupps mit mitgebrachten Getränken und Musikanlagen die Wiesen des Gutshofs, übertönten die engagierte Band und hinterließen Müll ohne Ende.

Was in rund zwei Wochen wieder zu erwarten sei, diesmal aber eine Einschränkung erfahre: „Weil die benachbarte Merck-Wiese verkauft werden soll, werden die Pferde von dort auf unsere südliche Wiese umgesiedelt. Sie wird auch eingezäunt und steht am 1. Mai leider nicht zur Verfügung.“ Das „leider“ spricht Kleiner dabei betont ironisch aus. Ganz verhindern könne man die ausufernde, unerwünschte Open-Air-Party auf dem eigenen Gelände an diesem Feiertag aber wohl zumindest auf der nördlichen Wiese an der Kreisstraße nicht: „Wir können uns keine Security leisten.“ Und auf freundliche Ansprache hin reagiert manch Angetrunkener mitunter uneinsichtig bis frech.

Leisten kann sich die Thomashütte freilich die PFH-Band aus Offenbach, die am Montag mit ihren Schlagern, Oldies und Partyhits im Biergarten so gut ankam, dass einige Besucher flott das Tanzbein schwangen. Diese Gruppe haben die Gutshof-Macher auch für den 1. Mai, den 14. Mai (Muttertag) sowie fünf Sonntage im Sommer verpflichtet. Außerdem wird die PFH-Band am 3. und 21.10. bei zwei Oktoberfesten auf der Thomashütte spielen. Gitarrist Hugo Reinhardt resümierte am Montagabend: „Der Auftakt zur Biergarten-Saison war gelungen!“ Die Gruppe stellte in Eppertshausen zugleich ihre neue Single „Ich träume mit Dir im Sonnenaufgang“ vor und zog dazu eine Reihe von Fans sogar aus Hösbach, Gelnhausen und Offenbach an.

Veranstaltungen in größerer Dimension als jener am Ostermontag wird es auf der Thomashütte angesichts behördlicher Einschränkungen – besonders aus dem Eppertshäuser Rathaus – derweil auch dieses Jahr nicht geben. „Wir haben uns damit zwangsläufig arrangiert“, knirscht Jens Kleiner mit den Zähnen und greift wieder in die Spüle. Neben dem Gaststätten- und Biergartenbetrieb müssten daher vor allem Hochzeiten und Firmenevents in der Scheune und im Pavillon das Geld verdienen. „So einen Tag wie heute haben wir ja nur an 15 bis 20 Wochenenden. Davon können wir das restliche Jahr über nicht leben.“ Die Buchungslage für Hochzeiten bezeichnet er aktuell als „ordentlich, bis September sind die meisten Samstage belegt“. Auch bei Firmenevents habe man in den kommenden Monaten „einiges in der Pipeline, meist am Freitag“.