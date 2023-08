Ziel ist lückenlose Betreuung in Eppertshausen

Von: Jens Dörr

Zum Start der Eppertshäuser Ferienfreizeit waren diese Kinder dabei. Der Auftakt führte sie zur Firma AC-Motoren in den „Park45“. © Dörr

Auftakt zur Ferienfreizeit für Kinder in Eppertshausen: Firmen, Kirche und Vereine sind mit im Boot.

Eppertshausen – Für Kinder, Jugendliche und Lehrer hat der vergangene Freitag die Sommerferien unterteilt: An diesem Tag endete die erste Hälfte der sechswöchigen Auszeit. Hinsichtlich der Ferienfreizeit in Eppertshausen fiel zeitgleich ein Startschuss: Eine Betriebsbesichtigung mit Mittagessen und anschließender Spiele-Olympiade beim 100-Mitarbeiter-Unternehmen AC-Motoren im „Park45“ bildete die erste von 14 Veranstaltungen, die bis zum 30. August fast täglich Kurzweil für die Eppertshäuser Kinder bieten.

Warum die Gemeinde mitsamt den Partnern aus Wirtschaft, Vereinen und Kirche die Angebote alle in den drei letzten Ferienwochen bündelt, erläutert Jugendpflegerin Stephanie Groh: „Auf Wunsch von Bürgermeister Carsten Helfmann haben wir die Veranstaltungen in diesen Zeitraum gelegt, weil in den ersten drei Wochen eine verlässliche Ferienbetreuung in der Stephan-Gruber-Schule angeboten wird.“ Durch die individuellen Offerten in der zweiten Ferienhälfte gewährleiste man „im günstigsten Falle eine verlässliche Betreuung eines Kindes für die kompletten Ferien – und dies für kleines Geld“. Überdies sei das Jugendzentrum in der Bürgerhalle auch in den Ferien zu seinen üblichen Zeiten geöffnet.

Neben dieser Strukturierung des lokalen Kinder- und Jugendangebots in den längsten Schulferien des Jahres freut sich Groh auch darüber, dass 2023 im Verbund zwei Veranstaltungen mehr angeboten werden können als im vergangenen Jahr. Damals hatte Groh bedauert, dass es etwa manchem Verein, vor allem aus personellen Gründen, immer schwerer falle, sich mit einem Ferienangebot für den Eppertshäuser Nachwuchs zu beteiligen. In diesem Jahr entfällt mit dem „Spiel und Spaß beim TAV“ zwar ein Dauerbrenner aus ebendiesem Grund; der Saldo der alten und neuen Angebote fällt aber positiv aus.

Abschluss ist Kino-Nacht

Dabei könne man auch mit geringen Ressourcen einen Beitrag zur Betreuung der Eppertshäuser Kinder leisten, betont Groh. Sie nennt ein Beispiel: „Der Partnerschaftsverein Eppertshausen-Chaource unterstützt die Ferienfreizeit zwar nicht mit einer eigenen Veranstaltung, beteiligt sich aber seit Jahren mit Aufsichtspersonen bei der Kino-Nacht.“ Diese bildet auch diesmal wieder den Abschluss, am 30. August in der Bürgerhalle, durchgeführt von Verwaltungschef Helfmann persönlich. Das gemeinsame Filmgucken zählt stets zu den am besten gebuchten Angeboten.

Stephanie Groh sieht die Ferienfreizeit „auch als Chance für die Vereine, durch ein Angebot neue junge Mitglieder zu ziehen“. Es müssten aber nicht nur Vereine mitmachen, „auch Privatpersonen dürfen sich gerne melden“. So sind etwa das Nähen mit Stefanie Gerbig (21. August) und das Kochen mit Roland Groh (23. August) in privater Hand. Zum Kochen müssten die Teilnehmer „immer ausgelost werden“, weil die Nachfrage die freien Plätze übersteige. „Ich finde es schade, dass nicht mehr Personen eine Kochveranstaltung anbieten. Zum Beispiel ein Nudeltag wäre wirklich einfach. Kochen ist sehr gefragt bei den Kindern!“

Die vollständige Liste der Angebote und das Anmeldeformular sind auf der Website der Gemeinde Eppertshausen zu finden. Die Teilnahme an den meisten Veranstaltungen kostet nur 3 Euro. Am „teuersten“ ist mit 6 Euro die Fahrt in den Frankfurter Zoo, die am 25. August der Ehrenamts-Kreis durchführt. jd

Infos im Internet: eppertshausen.de

(„Familie und Freizeit“, dann „Kinder- und Jugendförderung“)