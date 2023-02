Feuer in Lagerhalle führt zu Großeinsatz am Faschingsabend

Hanau-Steinheim

Ein Feuer in einer Lagerhalle in Hanau-Steinheim hat die Feuerwehr am Sonntagabend mehrere Stunden beschäftigt. Die Brandursache ist noch unklar.

Hanau - Zu einem Feuer in einer Lagerhalle in der Huttenstraße musste am vergangenen Sonntag (19. Februar) gegen 20.15 Uhr die Feuerwehr Hanau ausrücken. Wie die Reporter von 5vision.news berichten, drang beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits dichter Rauch aus dem Gebäude.

Mehrere Trupps mit Atemschutzausrüstung waren notwendig, um das Feuer zu löschen. Großer Schaden war in der Vergangenheit auch bei einem Brand in einer anderen Lagerhalle entstanden.

+ Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zu dem Brand in der Lagerhalle an. © Marc Webersinn / 5vision.news

Hanau: Feuerwehr rückt zu Großeinsatz zur Lagerhalle aus - Keine Verletzten

Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Verletzte habe es laut Aussagen vor Ort keine gegeben. Allerdings kam aufgrund der Löscharbeiten zu Verkehrsbehinderungen in der Huttenstraße. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und verhinderte einen noch größeren Schaden.

Derzeit ist allerdings noch unklar, wie es zu dem Feuer in der Lagerhalle kommen konnte. Die Ermittlungen dazu dauern an, derzeit lasse sich nichts ausschließen, heißt es auf Nachfrage von der Polizei. Die Schadenshöhe liege im sechsstelligen Bereich. (Niklas Müller)

