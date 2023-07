Vorsicht beim Gassigehen: Fleischbällchen mit Rasierklingen gefunden - Kripo ermittelt

Von: Emanuel Zylla

Weil in der Breßlauer Straße in Heusenstamm mit Rasierklingen gefüllte Fleischbällchen gefunden wurden, sucht die Polizei nun nach Hinweisen.

Heusenstamm - Da können Tierbesitzer nur noch blanke Wut empfinden. Was, wenn der geliebte Vierbeiner auf einen Köder mit Gift oder Rasierklingen hereinfällt und wegen eines Tierhassers unvorstellbar leiden muss? Ein Unglück dieser Art ist in Heusenstamm Mensch und Tier zwar erspart geblieben, trotzdem gilt es weiterhin beim Gassi- oder Spaziergang aufmerksam zu sein

Was ist in Heusenstamm passiert? Laut einer Polizeimeldung habe am Dienstagmorgen (18. Juli) ein Rodgauer zusammen mit seinem Hund Fleischbällchen auf einem Grünstreifen in der Breslauer Straße in Höhe der 40er-Hausnummern bemerkt. Bei genauerem Hinsehen waren die mittlerweile entfernten Köder mit Rasierklingen bestückt, wie ein Polizeisprecher miteilte.

Köder dieser Art sind nicht nur für Tiere lebensgefährlich, auch Menschen können auf die Rasierklingen treten und sich dabei schwer verletzen.

In Heusenstamm ging der Fund von Fleischbällchen mit Rasierklingen noch glimpflich aus. Der Hund, der die Bällchen fand, hat sein Herrchen darauf aufmerksam gemacht. Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Täter. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa

Kripo Offenbach hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Bürger um Hinweise

Die Kripo Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sollen zehn Bällchen von einer unbekannten Person in der Nacht zuvor und ausschließlich auf dem Grünstreifen ausgelegt worden sein. Die Polizei erstattete bereits Anzeige und reagierte in ihren Social-Media-Kanälen mit einer Warnmeldung.

Nun bittet die Kripo Zeugen, die in der Breslauer Straße „verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge“ gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. (zy)

Grausame Fälle dieser Art sind leider keine Seltenheit: Auch in Bickenbach, im Landkreis Darmstadt-Dieburg, wurden Rasierklingen, hier eingewickelt in Salami, gefunden. In Langen sind sogar mehrere Hunde durch Giftköder getötet worden.