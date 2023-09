Breaking Bad in Rhein-Main: Drogen-Koch nach Frankfurt ausgeliefert

Von: Jacob von Sass

Ein 28-Jähriger stellt für eine Gruppe im Rhein-Main-Gebiet über 100 Kilogramm Amphetamin her. Jetzt wurde er nach Frankfurt ausgeliefert.

Frankfurt – In einem Großeinsatz, koordiniert von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und dem Zollfahndungsamt, wurde am Donnerstag (31. August) ein 28-jähriger Tatverdächtiger aus Spanien nach Deutschland ausgeliefert. Der Mann steht im Verdacht, für eine kriminelle Organisation im Rhein-Main-Gebiet mehr als 100 Kilogramm Amphetamin hergestellt zu haben.

Nach Frankfurt ausgeliefert: Verdächtiger stellte über 100 Kilogramm Drogen her

Die Festnahme des Beschuldigten erfolgte bereits am 26. Juli 2023 in Spanien aufgrund eines Europäischen Haftbefehls, der vom Amtsgericht Darmstadt ausgestellt wurde. Bis zu seiner Auslieferung befand sich der Verdächtige in Auslieferungshaft. Seine Festnahme war das Ergebnis umfangreicher Ermittlungs- und Fahndungsaktivitäten des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main, die unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main durchgeführt wurden und vom Bundeskriminalamt (BKA) unterstützt wurden. Die Überstellung nach Deutschland erfolgte mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei.

Der 28-jährige Beschuldigte wurde von Spanien nach Frankfurt ausgeliefert. Er soll über 100 Kilogramm Amphetamin hergestellt haben. © Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

Frankfurt: Verdächtiger soll für die Herstellung von Amphetamin verantwortlich gewesen sein

Der Beschuldigte wird als Mitglied einer kriminellen Organisation im Rhein-Main-Gebiet identifiziert, die sich auf Geldautomatensprengungen und den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln spezialisiert hatte. Die Kommunikation innerhalb dieser Gruppe erfolgte mittels sogenannter Kryptohandys, die im Rahmen der Ermittlungen analysiert wurden. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, innerhalb dieser Organisation für die Herstellung von Amphetamin verantwortlich gewesen zu sein.

Am Freitag (1. September) wird der Beschuldigte dem Haftrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der über die Verhängung des Haftbefehls entscheiden wird. Bereits im Februar 2023 wurde ein führendes Mitglied dieser kriminellen Organisation durch das Landgericht Darmstadt zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt. (jvs)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Jakob von Sass sorgfältig geprüft.

