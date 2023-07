1000 Musiker, eine Liveband: The Grand Jam im Deutsche Bank Park am 29. Juli

Von: Stefanie Lipfert

Die größte Live-Band Deutschlands kommt am Samstag (29. Juli) nach Frankurt in den Deutsche Bank Park: Alle Infos zu Tickets und Anfahrt.

Frankfurt - Am Samstag (29. Juli) findet ein letztes Open-Air-Event im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt, bevor die Fußballsaison wieder losgeht und Eintracht Frankfurt am 1. Bundesligaspieltag Darmstadt 98 empfängt. Konzert-Fans können sich auf die größte Live-Band Deutschlands freuen: The Grand Jam.

Deutsche Bank Park: Diesen Sommer standen Stars wie Harry Styles oder The Weeknd vor tausenden von Zuschauern. © Alexander Becher

„Es wird das größte Konzert deines Lebens!“, so bewerben die Veranstalter das anstehende Konzert. An diesem Abend kommen Musiker aus vielen Regionen und Ländern zusammen und erzeugen so eine große Musikfamilie. Laut Ankündigung wird am Samstag der Traum eines Stadionkonzerts erfüllt.

The Grand Jam am 29. Juli: 1000 Musiker, eine Live-Band im Deutsche Bank Park

1000 Musiker kommen zusammen, um beliebte Radio-Hits aufzuführen. Über The Roling-Stones, Queen, Nirvana oder Johannes Oerding ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Das SAP Sinfonieorchester unter der Leitung von Martin Spahr wird Klassik und Rockmusik miteinander verschmelzen lassen. Einlass für The Grand Jam ist um 18 Uhr, das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.

Tickets sind noch erhältlich. Ab 35 Euro sind die Konzertkarten noch über www.thegrandjam.com verfügbar.

The Grand Jam im Deutsche Bank Park: Anfahrt und Parkplätze

Generell wird empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da die Parkplätze direkt am Waldstadion sehr begrenzt sind. In direkter Umgebung zum Stadion stehen den Besuchern die Parkplätze Gleisdreieck und Waldparkplatz sowie die Parkfläche der Isenburger Schneise zur Verfügung. Die Parkplätze sind ausgeschildert. Das Parken kostet ab 10 Euro für Pkw bis fünf Sitzplätze. Bei Bussen, Sprintern und Minivans gehen die Parkgebühren bei 30 Euro los.

Im näheren Umfeld des Waldstadions werden Parkplätze im Parkhaus Sandhofstraße angeboten. Von dort kann man mit den Straßenbahnlinien 20 und 21 ab der Haltestelle „Heinrich-Hoffmann-Straße/Blutspendendienst“ das Stadion erreichen. Eine weitere nahegelegene Option ist das Parkhaus Aculeum. Der Fußweg zum Stadion ist von dort ausgeschildert und dauert circa 15 bis 20 Minuten. (Stefanie Lipfert)

