100.000 Euro Schaden: Dreiste Trickbetrügerinnen zocken Rentner ab

Frankfurt - In Praunheim geht ein 82-Jähriger in einem besonders dreisten Fall von Trickbetrug zwei Frauen auf dem Leim. Er verliert Geld und Wertsachen im Gesamtwert von 100.000 Euro.

Laut Polizei fängt alles im September des vergangenen Jahres an: Die beiden 28 und 50 Jahre alten Frauen sprechen den Rentner in einem Einkaufszentrum im Norden Frankfurts an. Sie geben sich als Flüchtlinge aus und bitten den 82-jährigen, hilfsbereiten Mann um Geld für ein Paar Schuhe. Ab diesem Zeitpunkt kontaktieren sie ihn immer wieder, besuchen den Alleinstehenden dabei auch zu Hause. Er baut dadurch zunehmend Vertrauen zu den Frauen auf. Immer öfter „verleiht“ er dann größere Geldbeträge an die beiden Betrügerinnen. Sie brauchen das Geld angeblich für Behandlungen ihrer erkrankten Großmutter oder andere ähnliche mitleiderregende Zwecke. Irgendwann überlässt der Senior den Frauen sogar einen Hausschlüssel - jetzt könnten sie ihn auch unangemeldet besuchen und bei der Gelegenheit Schmuck und andere Wertgegenstände mitnehmen.

Auch den Autoschlüssel und sämtliche Unterlagen zum Auto des Rentners, einen Mercedes, bringen die beiden Frauen an sich, wie die Polizei mitteilt. Sie verkaufen das Auto für mehrere 10.000 Euro. Besonders dreist: sie lassen sich vom 82-Jährigen sogar quittieren, dass er den Verkaufserlös angeblich erhalten habe, obwohl das nicht geschieht. Dann lassen sich die Betrügerinnen sogar die zuletzt eingetroffene Monatsrente des Mannes auszahlen und das unter fadenscheinigen Begründungen. Zunehmend verunsichert vertraut sich der Senior schließlich seinem Nachbarn an. Der wird misstrauisch und informiert die Polizei.

Am Dienstag tauchen die zwei Frauen wieder bei ihrem 82-jährigen Opfer auf und werden schließlich festgenommen. Laut den Beamten zeigen die beiden keine Reue über ihr Verhalten. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei den Betrügerinnen finden die Ermittler neben Verkaufsunterlagen des Autos auch ein Entwurfschreiben zur Überschreibung des Einfamilienhauses des Opfers an die beiden Frauen. Nach Ende der vorläufigen Ermittlungen werden sie wieder freigelassen. (jo)

Die wichtigsten Notruf-Nummern Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa