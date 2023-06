15-Jähriger stirbt bei Germany Cup in Frankfurt: Anwalt erhebt schwere Vorwürfe gegen Polizei

Von: Sebastian Richter

Teilen

Bei einem Jugendfußballturnier in Frankfurt wird ein 15-Jähriger tödlich verletzt. Einen Monat später kritisiert ein Anwalt aus Frankreich die Polizei.

Frankfurt - Der Tod eines 15-Jährigen bei einem Fußballspiel in Frankfurt sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Der Jugendliche aus Berlin war beim Germany Cup zunächst bewusstlos geschlagen worden, später starb er im Krankenhaus. Rund einen Monat später gibt es Kritik an der Arbeit der Polizei: Die Beamten sollen die französischen Spieler nicht befragt haben, sondern lediglich die Fußballer aus Deutschland als Zeugen herangezogen haben. Das geht aus dem Brief eines Anwalts an den Polizeipräsidenten von Frankfurt hervor, der dem Hessischen Rundfunk (hr) vorliegt.

„Für die Aussagen des französischen Teams sei [...] weder ein Dolmetscher hinzugezogen worden, noch habe die Frankfurter Polizei schriftliche französische Aussagen entgegengenommen“, heißt es im Bericht des hr. Die Aussagen seien nicht nötig gewesen, habe die Polizei den französischen Spielern erklärt. Die Fußballer aus Berlin hätten bereits alles zur Genüge dargelegt, so die Begründung der Polizei.

Toter Jugendlicher nach Germany Cup in Frankfurt: Gegenspieler in U-Haft

Der Anwalt habe nun eine Dienstaufsichtsbeschwerde und Strafanzeige gestellt, heißt es beim hr. Er bezeichnete sich als „Anwalt der Akademie des FC Metz“, also des Vereins, aus dessen Reihen der mutmaßliche Täter stammt.

Auf dem Sportplatz von Viktoria Preußen eskalierte die Gewalt. © 5vision.news

Bei dem Spiel auf dem Platz von Vitoria Preußen im Frankfurter Stadtteil Eckenheim soll der 15-Jährige von seinem Kontrahenten „hinterrücks“ einen Schlag an den Kopf bekommen haben, wie es in einem Bericht der Polizei von Ende März heißt. Wenig später wurde er für hirntot erklärt. Der 16-Jährige mutmaßliche Täter befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft in Deutschland. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. (spr)