20-Jähriger durch Messerstiche in Frankfurt verletzt – Täter flüchtet

Von: Caspar Felix Hoffmann

Im Frankfurter Gallusviertel sticht ein Unbekannter mit einem Messer auf einen 20-jährigen Mann ein. Der Täter flieht. Sein Motiv ist unklar.

Frankfurt – Ein 20-jähriger Mann ist am Freitag (24. Februar) nach dem Besuch einer Moschee in der Kriegkstraße im Frankfurter Stadtteil Gallus in Richtung Frankenallee unterwegs: Nach Angaben der Polizei trifft er an der Ecke Frankenallee/Kriegkstraße auf zwei Männer, die sich offenbar streiten. Als er eingreifen will, sticht ihm ein unbekannter Mann ein Messer in den Oberkörper.

Der leicht verletzte 20-Jährige wird zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei noch unbekannte Personen, darunter der Täter, flüchten vom Tatort. Das Motiv der Tatverdächtigen ist unklar.

Das 20-Jährige Opfer aus dem Frankfurter Gallusviertel musste behandelt werden. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Messerstiche im Frankfurter Gallus: Unbekannte Tatverdächtige flüchten

Die Verdächtigen flüchteten in Richtung einer Moschee. Die Moschee wurde daraufhin durchsucht, um sie zu schützen, so die Polizei. Die Verdächtigen wurden dort jedoch nicht angetroffen. Die Kriegkstraße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Auch an anderen Moscheen in der Umgebung seien „polizeiliche Maßnahmen“ ergriffen worden. Die Fahndung verlief zunächst erfolglos. Eine Beschreibung des Täters liegt noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. (cas)

