4er- oder 8er-Bembel - Wie bestellt man Apfelwein richtig? Reddit diskutiert

Von: Tim Bergfeld

Ein Nutzer der Plattform Reddit ist verwirrt: Seit zwei Jahren lebt er in Frankfurt. Aber wie bestellt man richtig Apfelwein?

Frankfurt - In Englisch fragt ein Nutzer auf Reddit, wie man in Frankfurt auf korrekte Weise Apfelwein bestellt. „Warum gibt es nie eine Option auf der Menükarte? Bin ich dumm, weil ich das nicht weiß?“ Der Nutzer bittet um eine Erklärung zum Bembel-Bestellen.

Die Reddit Community eilt zu Hilfe: Ein Bembel wird nach der Anzahl der Gerippten (Apfelweingläser) bestellt. Wenn man also einen Bembel will, der vier Gerippte füllt, bestellt man einen 4er-Bembel. Wenn acht Gläser herauskommen sollen, einen 8er und so weiter.

Aus einem Bembel wird Apfelwein in Gläser gefüllt © Andreas Arnold/dpa

In manchen Apfelweinkneipen in Frankfurt wird durch kleinere Gerippte etwas geschummelt

Auf der Website der Stadt Frankfurt wird klar definiert: Ein Geripptes enthält traditionell 0,3 Liter, dann wären in einem 4er-Bembel etwa 1,2 Liter Apfelwein drin. Es werden aber mancherorts auch kleinere Gerippte mit 0,25 Liter verwendet. Dann hätte der 4er-Bembel 1 Liter.

„Wenn du auf dem nächsten Level spielen willst, bestell einen Süßgespritzten“, empfiehlt ein Kommentar scherzhaft. Wer schon einmal einen mit Limonade verdünnten Apfelwein in Frankfurt bestellen wollte, weiß um dieses Sakrileg. Man trinkt den hessischen Apfelwein meist eher sauergespritzt, also mit Sprudelwasser. Daher ergibt beispielsweise ein 4er-Bembel oft mehr als vier Gläser Apfelwein. Limonade im Apfelwein ist ein No-Go in den traditionellen Kneipen. Das weiß auch ein anderer Nutzer: „Do not order with Lemonade!“ (tab)