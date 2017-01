77-Jährige bleibt mit Auto auf Schienen stecken

Frankfurt - Eine 77-jähriger Autofahrerin ist in Frankfurt irrtümlich auf die Gleise der Straßenbahn gefahren. Ihr Wagen bleibt stecken

Zu Verzögerungen im Straßenbahnverkehr kam es am Freitag, weil ein Auto auf den Schienen am Katharinenkreisel in Frankfurt unterhalb der Autobahnbrücke stand. Wie die Polizei heute mitteilte, lenkte eine 77-Jährige um 17.30 Uhr ihren Pkw irrtümlich auf die Schienen und blieb dort stecken. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppwagen aus dem Gleisbett gehoben werden. Daher musste der Straßenbahnverkehr in beide Richtungen - unter anderem war die Linie 17 nach Neu-Isenburg betroffen - zeitweise unterbrochen werden. Um 18.45 Uhr war das Hindernis beseitigt und die Bahnen konnten wieder fahren.