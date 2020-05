A5 bei Frankfurt: Harley-Fahrer stirbt bei Unfall mit Lkw an Stauende 

Schwerer Unfall auf der A5 bei Frankfurt: Ein Motorradfahrer stirbt. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Es kommt zu einem langen Stau.

Tödlicher Unfall auf der Autobahn A5 bei Frankfurt

Ein Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit einem Lkw, außerdem gibt es einen Verletzten

Die A5 zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und Bad Homburger Kreuz ist gesperrt

Update vom Mittwoch, 27.05.2020, 21.06 Uhr: Nach dem tödlichen Unfall auf der A5 bei Frankfurt laufen die Bergungsarbeiten. Der Stau ist etwas kürzer geworden, mit gut einer viertelstündigen Verzögerung müssen Autofahrer dennoch weiter rechnen. Es ist weiter ein Fahrstreifen gesperrt.

Was genau am späten Nachmittag zwischen Nordwestkreuz und Bad Homburger Kreuz passiert ist, bleibt weiter unklar. Der Frankfurter Neuen Presse* sagte die Polizei, ein Lkw habe wohl zwei Harley-Davidson-Motorräder in die Leitplanke gedrückt. Der Unfall ereignete sich demnach am Ende eines Staus.

Unfall auf der A5 bei Frankfurt: Motorradfahrer tot und verletzt

Einer der Motorradfahrer starb, der andere wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Auch der Lkw-Fahrer wurde in einem Rettungswagen versorgt. Näheres zu seinem Gesundheitszustand wurde zunächst nicht bekannt. Die Polizei will sich am Donnerstagmorgen zum Unfallhergang äußern.

A5 bei Frankfurt: Tödlicher Unfall – Autobahn gesperrt – Langer Stau

Erstmeldung vom Mittwoch, 27.05.2020, 17.42 Uhr: Frankfurt – Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A5 bei Frankfurt ist ein Motorradfahrer getötet worden. Das bestätigte die Autobahnpolizei in Frankfurt auf Anfrage. Am Mittwochnachmittag (27.05.2020) war es zwischen dem Nordwestkreuz Frankfurt und dem Bad Homburger Kreuz zu dem schweren Unglück gekommen.

Unfall auf A5 bei Frankfurt: Bis zu 12 Kilometer Stau nach Sperrung

Ersten Informationen zufolge soll ein Lkw mit zwei Motorrädern kollidiert sein. Ein Motorradfahrer starb. Der zweite Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, ein Rettungswagen** brachte ihn in eine Klinik.

Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Die Autobahn A5 bei Frankfurt ist auf zwei Spuren gesperrt, der Verkehr staut sich auf bis zu 12 Kilometer.

Autobahn A5 bei Frankfurt: Hohes Verkehrsaufkommen, viele Unfälle

Der Autobahnabschnitt der A5 zwischen Frankfurt und Bad Homburger Kreuz ist einer der meistbefahrenen in ganz Hessen. Viele Pendler sind dort jeden Tag unterwegs. Durch das hohe Verkehrsaufkommen bleiben Unfälle leider nicht aus – teils mit tragischen Ausgang, wie im März als ein Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw sein Leben verlor. Aufwendige Rettungs- und Aufräumarbeiten sorgen in solchen Fällen immer wieder für Stillstand auf den Routen rund um Frankfurt. So zum Beispiel im Januar als ein Lkw seine giftige Ladung auf der A5 verlor.

**An dieser Stelle hieß es zuvor, der Verletzte sei ins Krankenhaus geflogen worden. Das war ein Fehler. Wir bitten, dies zu entschuldigen.