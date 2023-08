Mann verliert Kontrolle über seine Honda – er stirbt noch in der A661-Ausfahrt

Von: Erik Scharf

Tragischer Unfall auf der A661 in Frankfurt: Ein junger Motorradfahrer stirbt nach einem Sturz von seiner Honda in einer Ausfahrt.

Frankfurt – Tragischer Verkehrsunfall auf der A661 in Frankfurt: Am Samstagnachmittag (12. August 2023) ist an der Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 16.00 Uhr fuhr der junge Mann in die Rechtskurve der Abfahrt in Richtung Hügelstraße/Jean-Monnet-Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kam er im Kurvenbereich ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen die Leitplanke und stürzte von seiner Honda. Die dabei erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Ein Motorradfahrer verliert auf der A661 nach einem Unfall sein Leben. (Symbolfoto) © Jürgen Held/Imago

Tödlicher Unfall auf der A661: Ermittlungen laufen

Ein Unfallsachverständiger wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Das Motorrad des Verstorbenen wurde von der Polizei sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der damit verbundenen Maßnahmen war die Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim vollständig gesperrt.

Die Ermittlungen zu dem tragischen Unfallgeschehen dauern weiterhin an. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. (esa)

Erst im Mai führte ein schwerer Unfall auf der A661 in Frankfurt zu einer Vollsperrung und Verkehrschaos.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Erik Scharf sorgfältig geprüft.