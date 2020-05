Maskenpflicht und Abstandsregeln in Bus und Bahn: Werden Regelungen eingehalten?

In Bahnen und Bussen herrscht eigentlich Maskenpflicht. Bei Abstandsregeln sieht es anders aus.

Nach den Corona-Lockerungen wird es in Bussen und Bahnen im Rhein-Main-Gebiet wieder voller. Werden Maskenpflicht und Abstandsregeln eingehalten? Wir haben nachgefragt.

Frankfurt/Rhein-Main - Es herrscht - auch Empfehlung von Experten - Maskenpflicht und es gibt noch immer Abstandsregeln. Doch die Corona-Beschränkungen werden zunehmend zurückgefahren, auch viele Unternehmen holen ihre Mitarbeiter wieder in die Büros.

In Bussen und Bahnen im Rhein-Main-Gebiet bedeutet das, dass es wieder voller wird. Und damit schrumpft auch der Abstand zwischen den Passagieren. Genau der Abstand, der zur Eindämmung der Corona-Pandemie so wichtig ist. Was aber sagen die Betreiber von Bus und Bahn dazu? Wie gehen VGF, RMV und Deutsche Bahn mit den Abstandsregelungen und der Maskenpflicht im ÖPNV um?

Bus- und Bahnunternehmen setzen bei Maskenpflicht auf die Fahrgäste

Das wichtigste ist das Verhalten der Fahrgäste, machen die Verkehrsverbünde und die Deutsche Bahn klar. „Die Erfahrung zeigt, dass es eine breite Akzeptanz für die Tragepflicht der Masken gibt und sich die Fahrgäste rücksichtsvoll verhalten“, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Von der VGF heißt es kurz und knapp: „Unser Fazit: läuft!“ Streit wegen der Maskenpflicht scheint es im ÖPNV bisher nicht zu geben.

Die meisten Menschen halten sich auch an die Regelung. Es gäbe nur sehr wenige dokumentierte Verstöße in U- und Straßenbahnen in Frankfurt, sagt Pressesprecher Bernd Conrads. Genauso beschreibt es die Sprecherin des RMV, Vanessa Rehermann: „Nach bisherigen Rückmeldungen unserer Partner verhält sich der Großteil der Fahrgäste auch rücksichtsvoll gegenüber anderen.“ Außerdem sei es wichtig, dass sich die Fahrgäste verteilen, Busse und Bahnen werden öfter und intensiver gereinigt und gelüftet.

Hinweise bei Verstößen gegen Maskenpflicht

Aber es gibt sie eben doch, die Verstöße gegen die Maskenpflicht. Trotz aller Hinweise. Denn diese sind in Bussen und Bahnen und in vielen Stationen zu sehen. Die VGF setzt auf „positive Fahrgast-Ansprache“, also das Hinweisen der Fahrgäste auf die Maskenpflicht.

Außerdem haben Mitarbeiter der VGF – nicht jedoch die Fahrer – Masken zum Ausgeben bei sich. Beim RMV ist „das Personal in den Zügen dazu angehalten, Fahrgäste auf die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung hinzuweisen“.

Nur Polizei und Ordnungsamt dürfen Maskenpflicht durchsetzen

Was es aber nur für Polizei und Ordnungsamt gibt: Eine Möglichkeit, die Maskenpflicht durchzusetzen. Denn als private Unternehmen können RMV, VGF und Deutsche Bahn niemanden dazu verpflichten, eine Maske zu tragen.

Beim RMV setzt man auf „soziale Kontrolle“, also darauf, dass Fahrgäste sich gegenseitig auf die Maskenpflicht hinweisen. Auch eine Sprecherin der Bahn macht deutlich, dass das Unternehmen auf die „Kooperation“ der Fahrgäste bei der Maskenpflicht „angewiesen“ ist.

Mindestabstand gibt es in Bussen und Bahnen im Rhein-Main-Gebiet nicht

Und wie steht es mit dem Mindestabstand? Davon sind Busse und Bahnen offiziell ausgenommen. So steht es in den entsprechenden Verordnungen zur Maskenpflicht des Bundeslandes Hessen.

Bernd Conrads von der VGF fasst es zusammen: „Folglich wird das auch nicht kontrolliert.“ Wer sich also um zu wenig Abstand in Bus und Bahn Gedanken macht, dem bleibt nichts anders übrig, als auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.

