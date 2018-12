Polizei-Affäre sorgt für heftige Diskussion

Offenbach/Frankfurt - Die Affäre um mutmaßliche rechtsextreme Umtriebe in der hessischen Polizei ist nach Einschätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizisten kein Einzelfall.

„Wir bekommen immer wieder Hinweise von Kollegen, die darauf hindeuten, dass es sich dabei um ein bundesdeutsches Phänomen handelt. Das betrifft unter anderem gerade Hessen“, so der Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten, Thomas Wüppesahl. Es gebe Dutzende solcher Fälle. Für den Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, Andreas Grün, sind diese Behauptungen dagegen völlig aus der Luft gegriffen.

Lesen Sie dazu auch: Extremistische Verdachtsfälle: Beunruhigung in den Reihen der hessischen Polizei Markus Hüschenbett, stellvertretender Vorsitzender der Bezirksgruppe Südosthessen der Gewerkschaft der Polizei, sagte unserer Zeitung mit Blick auf die Polizei-Affäre: „Insgesamt haben die Kolleginnen und Kollegen mit denen ich gesprochen habe, noch nie von solch einem Verhalten etwas mitbekommen. Im Gegenteil, in den letzten Jahren ist die Kollegenschaft immer multikultureller geworden, was problemlos funktioniert. Auch da ist die Polizei ein Spiegel der Gesellschaft.“ Sollte sich der Verdacht gegen die suspendierten Polizisten bestätigen, müssten die Handlungen natürlich entsprechend geahndet werden, sagte der Personalrat.

Bei Umfragen des Bundesinnenministeriums kam laut Hüschenbett heraus, dass 86 Prozent der Bevölkerung der Polizei in Deutschland vertrauen. „Und das soll auch so bleiben“, sagte er. „Durch diverse Kommentare in den sozialen Medien, oftmals von Personen und Gruppen, die ohnehin aus unterschiedlichsten Motiven nicht gut auf die Polizei zu sprechen sind, entsteht allerdings der Eindruck, nun unter einem Generalverdacht zu stehen“, fügte er hinzu. (psh/dpa)