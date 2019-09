Kreuzfahrt als Abschlussfahrt - Fridays for Future-Schüler in Sachsenhausen wehren sich

Seit einem Jahr gehen Schüler für "Fridays for Future" auf die Straße. Ein paar von ihnen müssen wohl mit dem Kreuzfahrtschiff auf Abschlussfahrt. Dagegen wehren sie sich.

Frankfurt – Darf man eine Klassenfahrt mit dem Kreuzfahrtschiff Aida machen? Diese Frage wird von der Carl-Schurz-Schule in Sachsenhausen offenbar mit "Ja" beantwortet. 16 Schüler werden mit dem Kreuzfahrtschiff auf Abschlussfahrt gehen, wie die hessenschau berichtet. Einige von ihnen sollen regelmäßig an den „Fridays for Future“-Demonstrationen teilnehmen. Deshalb erntete der Vorschlag auch Kritik.

Kreuzfahrttrip auf AIDA sorgt für Diskussionen

Initiiert habe die Reise Michael Winn, Studienleiter der Schule. Die Idee: Fünf Tage mit dem Schiff mit Zwischenstopp in Oslo und Kopenhagen. Die Kosten sollen sich auf 390 Euro pro Kopf belaufen. Der Vorschlag sorgte bei Schülern und Eltern für Diskussionen. Winn selbst ist Mitglied beim Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. (BUND).

"Uns ist klar, dass wir einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen", sagte Winn gegenüber der hessenschau. Man habe sich trotzdem für die Kreuzfahrt entschieden. Das Preisleistungsverhältnis sei einfach unschlagbar. Es gab Protest aus den Reihen der Schüler – eine Schülerin schlug stattdessen eine Fahrradtour nach Würzburg vor. Aber offenbar schien dieser Vorschlag nicht auf große Begeisterung zu stoßen. „Aber das wollte dann keiner“, wie Winn sagte.

Mit der AIDA auf Kreuzfahrt: Keiner bleibt zu Hause

Alle Schüler fahren mit, zu Hause bleiben will keiner. Die meisten freuen sich auch auf die Kreuzfahrt. In Kopenhagen sollen die Mathematik- und Physik-Schüler in Kopenhagen ein Experimentarium besichtigen, den Großteil ihrer Zeit allerdings auf dem Schiff verbringen. Die Kreuzfahrt sei bereits gebucht.

Die Schule werde damit ihrer Vorbildfunktion nicht gerecht und zeige den Schülern damit, „dass sie nicht an einem nachhaltigen Lebensstil interessiert ist“, wie Fridays for Future-Aktivistin Maike Weber die Reisepläne kritisiert.

