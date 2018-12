Alex Clare ganz sanft im Zoom Frankfurt

Frankfurt - Soul hatte er schon immer in der Stimme, auch als Alex Clare noch unter „Dubstep“ sortiert wurde. Von Detlef Kinsler

Bei der Suche nach seinen ersten Veröffentlichungen hätte man auf den Seiten der Onlinehändler folgenden Hinweis finden können: „Wer sich für Alex Clare interessiert, hat auch Alben von Sohn, Banks oder James Blake gekauft“. Ein „Hipster“ eben, für Fans elektronisch generierter Popmusik. Ein Zukunftsmodell, das kommerziellen Erfolg hätte sichern können. Doch plötzlich überraschte der Süd-Londoner mit einer Kehrtwende. Auf der Suche nach „seiner eigenen Stimme“ schloss sich Clare in ein Studio ein, um die persönlichsten Lieder seiner ersten drei Alben intimer zu gestalten. „,Straight from the heart’, hundert Prozent analog, quasi entblößt und absolut akustisch“, sollten seine „rauen Neuinterpretationen“ werden, sagt er.

Auf der Bühne des gut besuchten Zoom präsentiert sich der sympathische Hut- und Bartträger mit klassischer E-Gitarre-Bass-Schlagzeug-Besetzung. Kein Synthesizer, kein Sampler, ganz pur. Sein Trio groovt sich von der ersten Sekunde an ein, baut seinem Sänger ein Klangbett aus satten Drumbeats, tiefen Basstönen und kultivierten Gitarren-Tunings. In das kann er sich für sein Liebeslied an „Caroline“ schmiegen. „Fahr’ mal das Licht auf der Bühne runter“, bittet er den Haustechniker. Er hätte es gern intimer. Aber keine Angst: Zu Kuschelrock verkommt sein Auftritt in keinem Moment. Selbst in den langsamsten, leisesten, reduziertesten Passagen seiner Songs lebt die Performance von intensiver Dynamik. Der Mann kann singen, seine Stimme transportiert Freude, Melancholie, Schmerz, Zuversicht. Sentiment und Empathie. Ein leidenschaftlicher Interpret, der den Blues hat, sich auf Folk versteht und endgültig zum Soulman gewachsen ist.

Dass Clare, der heute in Jerusalem lebt, sich so geschmackssicher durch sein Repertoire bewegt, liegt auch an seinen Vorbildern, die er assimiliert hat. So interpretiert er „Hope She’ll Be Happier“ von Bill Withers, „einem der größten Sänger und Songwriter aller Zeiten“, wie er sein Publikum wissen lässt. Im Solo-Unplugged-Teil des Sets erinnert er an „Huddie“ Ledbetter und dessen schräge Geschichte. 1918 wegen Mordes verurteilt, trug der seinen Begnadigungswunsch per Song vor und wurde prompt wegen guter Führung entlassen. Als Leadbelly schrieb er Klassiker wie „Rock Island Line“, „Black Betty“ oder „Goodnight Irene“, das zu Gehör kommt. Auch bei diesen Covers ist Clare ganz bei sich. Auch seinen größten Hit „Too Close“ als grandiosen Schlusspunkt spielt er allein. Ganz allein? Nein, seine Fans singen mit. Viele junge Frauen sind im Zoom dabei. Obwohl die Musik auch was für ältere Männer ist.