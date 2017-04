Evergreens und Selbstironie mit Xavier Naidoo, Sasha & Co.

Frankfurt - Wenn Michael Mittermeier, Sasha, Rea Garvey und Xavier Naidoo gemeinsame musikalische Sache machen, wird daraus ein unterhaltsamer Abend im Zeichen großen Entertainments. Von Thomas Ungeheuer

„Wir werden cool sein. Heute Abend ist Frankfurt Las Vegas.“ Michael Mittermeier verspricht viel. Der Komiker hat die Rolle des Moderators in der Show übernommen, die den Swing-Legenden Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. huldigen soll. Viel hat „Alive and Swingin’“ mit den Tribute-Shows „The Rat Pack Live From Las Vegas“ und „Sinatra and Friends“ nicht gemeinsam. Schließlich widmen sich die Stars der beiden letztgenannten Shows schon seit vielen Jahren und fast ausschließlich den großartigen Entertainern.

„Alive and Swingin’“ hingegen gab es erstmals vor zwölf Jahren in der Jahrhunderthalle zu sehen. Heute wie damals hält sich Michael Mittermeier fast dezent zurück, was das Singen angeht. Dafür jedoch macht der „Fred Astaire im Körper eines bayrischen Komikers“ jede Menge Scherze. Als Zuschauer wähnt man sich zunächst bei einem sorgfältig choreografierten Comedy-Abend.

Nachdem Xavier Naidoo, Rea Garvey und Sasha auf die Bühne gekommen sind, ändert sich dieser Eindruck nicht erheblich. Vergnügt albern die vier miteinander. Und das Publikum in der fast ausverkauften Jahrhunderthalle? Es zeigt sich prächtig amüsiert, wenn die Freunde übereinander herziehen. Im Schutz des Gelächters kann sogar der „Hassmusiker“ Xavier Naidoo einige Witze, die über ihn gemacht werden, locker wegstecken. Vielleicht hat er aber auch in den fünf Wochen seitdem „Alive and Swingin’“ auf Tournee ist, schlicht gelernt, seine Rolle in der Show so zu spielen, wie er es soll: mit leichter Selbstironie. Etwas, das Sasha sichtbar leicht fällt, wenn er sich an seine „Bösegewichte“, sprich an die eigene Hüfte, fast. „Bösegewichte“? Ein Ausdruck, der von Rea Garvey stammt, dessen eigenwilliges Deutsch immer wieder erheiternd zum Thema gemacht wird.

So verbringen die Künstler viel Zeit mit Albernheiten. Freilich gibt es während der dreistündigen Show auch Evergreens wie „Fly Me To The Moon“, „New York, New York“ und „That‘s Amore“ zu hören. Songs, die von der „Tobias Kremer Big Band“ mit etwas zu viel Wumms gespielt werden. Was aber kaum stört. Denn wirklich ernst mit dem Swing nimmt es ohnehin nur Sasha, der den Liedermacher Reinhard Mey nicht nur wunderbar parodieren kann, sondern „Über den Wolken“ in einer äußerst reizvollen Swing-Version vorträgt.