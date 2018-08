Alles so schön schwarz hier

Frankfurt - Ein Konzert mit Justin Timberlake kommt einer Reise durch die schwarze Musik-Geschichte nahe. Am Anfang des ersten von zwei Abenden in der Frankfurter Festhalle fühlt sich mancher an einen Prince-Auftritt der 80er Jahre erinnert. Von Stefan Michalzik

Prägend für den weiteren Verlauf ist der Discofunk, in der Art der „Nuller“-Jahre überarbeitet. Mal klingt für eine Nummer der Gospel an, dann der Blues. Das aus dem Off eingespielte Intro erinnert an die Berliner Jahre von David Bowie und Brian Eno. Dann Auftritt der Musiker, im Gegenlicht aus einem Schlund in der Mitte der Bühne. Einer nach dem anderen, sodass jeder begrüßt wird. Eine raffinierte Geste – und Teil einer auf Monumentalität angelegten Inszenierung.

Vieles hat man schon gesehen; gleichwohl beeindruckt es, mit welchen Mitteln Timberlake aufwartet. Lasergrafischer Schnickschnack von effektvollem Zuschnitt. Erste Sahne. Ein Parcours windet sich fast durch die ganze Halle. Unterwegs gibt es zwei Baumgruppen. Schwarz, wie alles sonst. Und kahl. Eine Metapher für die bedrohte Umwelt? Vermutlich zu hoch gegriffen, auch wenn Timberlake kommunizieren lässt, dass er auf die Klimafreundlichkeit seiner „Man of the Woods“ Tour achte.

Gleich zu Beginn wartet er mit einer zitathaften Annäherung an Michael Jacksons Moonwalk auf. Praktisch die ganze Show ist mit sechs Tänzerinnen und Tänzern durchchoreografiert, samt Hintergrundsängern und Musikern. Die Besetzung, elf an der Zahl, ist die einer Soulband, mit Bläsersatz. Ein nicht so grottenhafter Sound – die alte Klage über die Festhalle – wäre zu wünschen gewesen.

Irgendwo stand zu lesen, Timberlake schreibe die Geschichte der schwarzen Musik als Weißer fort. Das ist natürlich Unsinn, er schreibt so wenig schwarze Musikgeschichte wie Elvis Presley. Aber er bedient sich aus ihr ungemein geschickt – unter Mittun schwarzer Produzenten wie Timbaland und den Neptunes. Viele Schwarze hat er in seiner Band. Obschon nicht der tollste Sänger aller Zeiten, bringt der 37-Jährige das glaubhaft rüber, aus der Rolle des Unterhalters heraus. Der Versuch, Authentizität auch nur vorzuspiegeln, ist nicht zu erkennen. Das schadet nichts.

Einen adrett gestutzten Vollbart trägt er, das T-Shirt, später ein Bandshirt von Pink Floyd, ist an die Stelle des Smokings getreten. Schließlich wird in der rollenspielerischen Ikonografie zum aktuellen Album in einer romantischen Art die Natur gefeiert. Das musikalische Programm ist eine Dancefloor-Fassung von Americana, weshalb es zur Mitte des zweistündigen Abends für eine Weile an ein veritabel loderndes Lagerfeuer geht. In krassem Gegensatz zu seinem knalligen Solo auf dem Sampler zuvor hat sich Timberlake für ein paar countrynahe Balladen die Akustikgitarre umgeschnallt.

Jubel praktisch für jede Aktion, jede Geste, und wenn er sich bloß mit dem Handtuch den Schweiß vom Gesicht wischt. Alles ist bis ins Kleinste kalkuliert. Bekanntlich ist Timberlake auch als Schauspieler markant in Erscheinung getreten. Manche sagen, das sei seine eigentliche Profession, auch den Musiker spiele er nur. Mag sein, aber wenn: Es stößt einem an diesem Abend nicht unangenehm auf. Das Ausmaß an musikalischer Selbstwiederholung schon eher.