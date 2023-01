Zoo Frankfurt: Weihnachtsbäume als Futter und Spielzeug - Warum benutzte Tannen nicht infrage kommen

Tiere im Zoo Frankfurt bekommen nach Weihnachten unverkaufte Christbäume als Futter oder zum Spielen. Bereits geschmückte Exemplare kommen nicht ins Gehege.

Frankfurt - Des einen Müll ist des anderen Schatz: Unverkaufte Weihnachtsbäume finden im Zoo Frankfurt eine zweite Verwendung. Die Nadelbäume kommen dort als Futter oder Spielzeug in die Tiergehege. „Das Nashorn nimmt es zum Spielen, Bären knabbern gerne daran herum“, sagte Christine Kurrle vom Zoo in Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Weihnachtsbäume, die bereits in Innenräumen waren oder geschmückt wurden, kommen dafür nicht infrage, da sonst Dekorationsreste in die Gehege geraten könnten. Aber allein von Händlern habe es mehr Spenden gegeben als verwendet werden könnten.

Privatleute in Hessen können ihre Weihnachtsbäume dagegen nach zwei Jahren der Corona-Einschränkungen oftmals wieder von Jugendfeuerwehren abholen lassen. „Die Jugendfeuerwehren sind wieder rege am Sammeln“, sagte Markus Potthof, Landesjugendfeuerwehrwart in Hessen. Vor allem im ländlichen Raum seien die Aktionen sehr verbreitet. In den großen Städten sei eine flächendeckende Abholung der Weihnachtsbäume meist nicht möglich. Dazu gebe es zu viele Bäume für zu wenige Jugendfeuerwehrleute.

Ein junger Brillenbär liegt im Gehege des Frankfurter Zoos neben einem Weihnachtsbaum in einer Schaukel. © Arne Dedert/dpa

Zoo Frankfurt nimmt nur unverkaufte Weihnachtsbäume - FES mit festen Terminen für Abholung der Tannen

In Frankfurt haben Bürgerinnen und Bürger mehrere Möglichkeiten, um ihre Weihnachtsbäume zu entsorgen: Die Stadt nennt die braune Biotonne, die graue Restmülltonne oder mithilfe der Straßenreinigung. Voraussetzung sei, dass die Bäume von allem Schmuck befreit und auf Stücke von maximal einem Meter gekürzt sind. Außerdem bietet die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) Sammeltouren mit festen Terminen in einzelnen Stadtteilen in Frankfurt an. Von Montag (9. Januar) bis 27. Januar werde dabei jeweils ein Sonderfahrzeug eingesetzt, das nur Weihnachtsbäume einsammle, hieß es.

In Wiesbaden werden die ausgedienten Weihnachtsbäume von kommendem Montag (9. Januar) bis zum 20. Januar direkt an den Grundstücken abgeholt. Pro Grundstück gibt es nur einen Abholtermin, der mit einem Tannenbaumsymbol im Abfallkalender markiert ist, wie der städtische Entsorger ELW mitteilte. Weil sie zu Kompost verarbeitet werden, bittet die Stadt darum, Baumschmuck sorgfältig zu entfernen. In einigen Wiesbadener Stadtteilen holen die Jugendfeuerwehren die Bäume am 7. und 8. Januar ab. Dafür können Weihnachtsbäume am Straßenrand abgestellt werden. (dpa)