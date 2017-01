Andrea Berg begeistert in der Festhalle

Im purpurroten Chiffon-Kostüm und in flachen Schuhen präsentiert sich Andrea Berg ihrem Publikum in der Festhalle.

Frankfurt - Kuschel-Drachen, edle Schmetterlinge, holde Elfen und andere „Sternenträumer“: Während ihrer „Seelenbeben“-Tour hievt Schlagerqueen Andrea Berg den Eskapismus auf bisher unerreichte Höhen. Von Peter H. Müller

In einer Fantasy-Kulisse, die eine Mischung aus „Game of Thrones“-Atmo, Tabaluga-Bildern und Auenland-Feeling in die Frankfurter Festhalle zaubert, scheint alles möglich. Gut 8500 Fans sind am Sonntag nach drei Stunden im Heile-Welt-Wunderland begeistert. Kurz bevor der Vorhang fällt, ertönt eine Männerstimme aus dem Off, mit ulkigem Schwyzer Akzent und pastoralem Oberton. Die kennt man doch? René Baumann, besser bekannt als DJ Bobo, erklärt, dass die Kameras das Konzert live mitschneiden, lässt probeklatschen und den Jubel in gleich drei telegenen Lautstärke-Pegeln üben. Baumann ist aber nicht nur ein überzeugender Ansager, er hat auch am opulenten Bühnendesign gefeilt – und neben dem unvermeidlichen Dieter Bohlen im Produzentensessel des Bergschen Erfolgs-Albums „Seelenbeben“ gewerkelt.

Nach Sphärenklang-Ouvertüre wird der XL-Stoff gerafft, und die Hauptdarstellerin grüßt im purpurroten Chiffon-Kostüm vom Haupt eines feuerspeienden Ungeheuers. Der Song dazu heißt sinnigerweise „Drachenreiter“. Doch: Bei diesem 6,5 Meter hohen, 20 Meter langen Ungetüm handelt es sich um ein freundliches Fabeltier. Andrea Berg wird sich beim 150-minütigen Showspektakel weder Verbrennungen zuziehen noch, wie kürzlich in Zürich, das Sprunggelenk ramponieren. Pumps und High-Heel-Stiefel sind out, sie trägt Ballerinas und mehr denn je das Herz auf der Zunge.

Vielleicht ist das trotz Goldlametta und Hits die wichtigste Erkenntnis des Abends: Berg hat das Riesen-Auditorium von der ersten Minute fest an der Leine und wirkt so ungekünstelt, selbstbewusst und souverän wie nie. Mit bald 51, zumindest suggeriert sie dies glaubhaft, tut sie, was und wie sie es will. Immer knapp am Kitsch, mit einer Überzeugung, die sie zur Identifikationsfigur für Mädels zwischen 16 und 60 hat werden lassen.

Wie üblich hat Berg die Texte zu den tanzbareren Bohlen-/Bobo-Songs der Marke „Das hat die Welt noch nie gesehen“, „Diese Nacht ist jede Sünde wert“, „Seelenbeben“ oder „Lass mich in Flammen stehen“ selbst geschrieben. Es geht nach wie vor um große Gefühle, bittersüßen Herzschmerz oder weichgezeichnete Traumwelten, aus denen der triste Alltag verbannt ist – herzallerliebste Fluchten, die offenbar einen Nerv treffen.

Vor allem ist die sympathische Märchen-Fee aus Kleinaspach aber ein Star zum Anfassen, der Kinder und Fans ohne Berührungsängste auf die Bühne holt, um im nächsten Moment die Festhalle mit einem trockenen „Ist das geil! Wir zeigen jetzt mal, wo der Hammer hängt“ und ihren Gassenhauern zum Tanztempel zu erklären. Oder sie wildert mit Nenas „99 Luftballons“ und Klaus Lages „Tausend Mal berührt“ durch deutsches Party-Liedgut. Hier wie dort: maximale Wirkung und überall glückliche Gesichter. Fragen? Nein danke, die Seele bebt noch!