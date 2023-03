Ukrainischer Soldat in Frankfurter Bar angegriffen – Polizei ermittelt

Von: Nadja Pohr

Ein ukrainischer Soldat wird in einer Frankfurter Bar angegriffen und verletzt. Laut Berichten soll es sich bei dem Angreifer um einen Tschetschenen handeln.

Frankfurt - In Frankfurt soll es am vergangenen Wochenende einen Angriff auf einen ukrainischen Soldaten gegeben haben. Der Mann soll dabei schwer verletzt worden sein, berichtet das ukrainische Onlinemedium Novynarnia. Bei dem Angreifer könnte es sich um einen tschetschenischen Security-Mitarbeiter einer Frankfurter Bar gehandelt haben.

Ein Sprecher der Polizei Frankfurt bestätigte auf Nachfrage, dass in der Nacht von Freitag (10. März) auf Samstag ein ukrainischer Soldat in einer Bar angegriffen worden sei. Laut Bericht von t-online.de soll es sich dabei um das Roomers Hotel Frankfurt handeln. Wie es zu der Attacke kam und ob es sich bei dem Täter tatsächlich um einen Tschetschenen handelte, ist derzeit noch unklar. Die genaueren Hintergründe und Umstände der Tat werden noch ermittelt, teilte der Sprecher mit.

Ein ukrainischer Soldat ist in einer Frankfurter Bar angegriffen worden. Der Vorfall soll sich im Roomers Hotel ereignet haben. Zu den Hintergründen ermittelt die Polizei. (Archivfoto) © IMAGO/Bruce Bi

Der ukrainische Generalkonsul Vadym Kostyuk habe gegenüber Novynarnia den Vorfall bestätigt. Nach seinen Informationen habe der Soldat am Freitagabend die Hotelbar in Uniform betreten. Es sei zu mehreren Bemerkungen des Hotelpersonals und des Sicherheitsdienstes aufgrund seiner Kleidung gekommen, sagte Kostyuk dem Medium. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung und dann zu einem Kampf. Bei dem Angriff soll der Soldat einen Kieferbruch und eine Gehirnerschütterung erlitten haben. Er liegt in einem Krankenhaus.

Nach Angriff auf Soldat in Frankfurt: Ukrainische Community sucht Hilfe auf Facebook

Der Vorfall aus Frankfurt wurde auch in der Facebook-Gruppe „Ukrainians in Frankfurt am Main“ diskutiert. Dabei wurde ein Foto des ukrainischen Soldaten geteilt. Inzwischen wurde es jedoch wieder gelöscht. Die Community bittet in der Gruppe um Hilfe und sucht unter anderem einen Anwalt und einen guten Übersetzer für das Opfer.

Gegen das Hotel und den Mitarbeiter wolle man nun juristisch vorgehen. Das Konsulat versicherte ebenfalls, dass dem Mann jegliche notwendige rechtliche und sonstige Hilfe zur Verfügung gestellt würden. Darüber hinaus werde man versuchen, von der Polizei das Überwachungsvideo aus der Bar zu erhalten, berichtet Novynarnia. (Nadja Pohr)

Aufgrund des Ukraine-Krieges kamen vor etwas mehr als über einem Jahr die ersten Geflüchteten in Frankfurt an. Einige Ukrainer haben sich in der Mainmetropole mittlerweile ein neues Leben aufgebaut, wie etwa eine 48-jährige Frau, die als Pflegerin ihrer neuen Heimat etwas zurückgeben will.