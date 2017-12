Angriff auf Mainfest: Opfer auf einem Auge blind

Frankfurt - Die Folgen einer schweren Schlägerei auf dem Frankfurter Mainfest stehen seit heute im Mittelpunkt eines Prozesses vor dem Amtsgericht Frankfurt.

Angeklagt ist ein 22-Jähriger, der im August vergangenen Jahres am Mainufer sein ein Jahr älteres Opfer derart geschlagen und getreten haben soll, dass der Mann seither auf einem Auge blind ist. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb von schwerer Körperverletzung aus. Am ersten von zwei geplanten Verhandlungstagen äußerte sich der Angeklagte nicht zu dem Vorwurf. Das im Zeugenstand vernommene Opfer erkannte den Angeklagten allerdings als Täter wieder. Das Gericht hörte am ersten Prozesstag mehrere Zeugen, die vom vorausgegangenen Alkoholkonsum der Festbesucher berichteten. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung nachts um 1.30 Uhr war der offizielle Festbetrieb allerdings längst zu Ende. (dpa)

