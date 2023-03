„Atlas Fallen“ erscheint im Mai: Neues Fantasy-RPG stammt von Entwicklern aus Frankfurt

Von: Christoph Sahler

Das Entwicklerstudio Deck13 aus Frankfurt steckt hinter der Gamescon-Überraschung von 2022. Im Mai kommt „Atlas Fallen“ endlich auf den Markt.

Frankfurt/Köln - Bereits 2019 sorgte das Entwicklerteam von Deck13 mit dem SciFi-Rollenspiel „The Surge“ für Furore unter Gamern. Nun bringt das Studio mit Sitz in Frankfurt ein neues, actiongeladenes Videospiel an den Start. „Atlas Fallen“ wurde 2022 auf der Gamescon in Köln vorgestellt und wurde von vielen Experten als die große Überraschung der Videospielmesse bezeichnet. Als „erfrischend ambitioniertes Action-RPG“ lobte ingame.de den hessischen Export damals in seiner Vorschau.

Nach langer Wartezeit ist es nun bald so weit: „Atlas Fallen“ ist ab 16. Mai für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. In einem Instagram-Reel nimmt uns das Portal Gamespro.de jetzt mit durch die Wüste und zeigt uns, wie „Atlas Fallen“ aussehen wird.

„Atlas Fallen“: Neues Fantasy-Action-Rollenspiel aus Frankfurt

„Neben der schönen Grafik, sieht auch das Gameplay bisher echt cool aus“, heißt es in dem Social-Media-Clip. „Atlas Fallen“ kann alleine oder zu zweit gespielt werden. Das Besondere beim Koop-Modus: Nicht nur der Host speichert dabei Fortschritte, sondern beide. Außerdem sind die Figuren des jeweils anderen in Zwischensequenzen zu sehen.

In der Spielbeschreibung im Playstation-Store, in dem „Atlas Fallen“ bereits vorbestellt werden kann, heißt es: „Ein zeitloses Land voller Gefahren, Rätsel und Fragmente der Vergangenheit wartet auf dich. Gleite über den Sand. Bezwinge legendäre Monster in spektakulären Kämpfen. Bändige den Sand, erschaffe mächtige Waffen aus ihm und nutze ihn, um deine Kräfte und Fähigkeiten voll zu entfalten.“

„Atlas Fallen“: Entwicklerteam aus Frankfurt will nach „The Surge“ nachlegen

Durchweg erhält „Atlas Fallen“ bereits im Vorfeld positive Kritiken. Und es wäre nicht der erste Hit von Deck13 aus Frankfurt: Denn 2017 gewann das Entwicklerteam mit „The Surge” bereits den Deutschen Entwicklerpreis in der Kategorie „Bestes Deutsches Spiel”.

Zwei Kämpfer aus Atlas Fallen. © Deck13

Ob „Atlas Fallen“ auch bei den Gamern so gut ankommt, wie in den Portalen und Previews, wird sich zeigen. Eines ist aber bereits jetzt sicher: Da ältere Konsolen, wie die PS4 ausgespart werden, könnte das Spiel ein neuer Next-Gen-Titel werden. (csa)

