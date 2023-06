Auf Weg nach Frankfurt: Pannen-ICE muss evakuiert werden - Dann stranden Reisende in Hessen erneut

Von: Florian Dörr

Ein ICE bleibt auf dem Weg nach Frankfurt auf einer Brücke in 22 Metern Höhe liegen. Für die 800 Bahnkunden beginnt eine Odyssee.

Halle/Frankfurt - Diese Reise dürfte zahlreichen Bahnkunden übel in Erinnerung bleiben: 800 Fahrgäste mussten am Sonntag (25. Juni) aus einem liegen gebliebenen ICE nahe Halle (Saale) evakuiert werden.

Der Schnellzug auf dem Weg von Berlin über den Hauptbahnhof Frankfurt nach Zürich war am Nachmittag wegen einer technischen Störung liegen geblieben, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn noch am Abend bestätigte. Und das letztlich an einem denkbar ungünstigen Ort, nämlich auf der Saale-Elster-Talbrücke - wie die Volksstimme in Leipzig berichtet in rund 22 Metern Höhe.

ICE-Odyssee von Berlin nach Frankfurt: Evakuierung auf Brücke

Dort kam für die Reisenden des ICE79 erschwerend hinzu: Der Strom im Zug war ausgefallen. Folge bei sommerlichen Temperaturen in der Nachmittagssonne: Die Klimaanlage funktionierte nicht mehr. Um immerhin für Nachschub an Frischluft zu sorgen, wurden in luftiger Höhe die Türen des Zugs geöffnet.

Ein ICE wird auf offener Strecke evakuiert, indem die Fahrgäste in einen anderen Zug umsteigen. © Larissa Frey/dpa

Weiter ging es für die Reisenden, die etwa nach Frankfurt wollten, jedoch nicht mit dem ICE79. Vor Ort kümmerte sich Angaben der Bahn zufolge später das Notfallmanagement des Unternehmens um die Evakuierung und die rund 800 Fahrgäste. Letztere seien auf offener Strecke in einen anderen Zug umgestiegen und zu einem nahe gelegenen Bahnhof gebracht worden.

ICE nach Frankfurt geräumt - Bahnkunden bleiben in Fulda erneut stecken

Auf Twitter jedoch beschreiben Nutzer, dass die Odyssee auch nach der Rettung von der Saale-Elster-Talbrücke für viele noch keine Ende hatte. Demnach heißt es bei einem Nutzer etwa: „Der Ersatzzug #ICE2909 hat um 23:15 in Fulda außerplanmäßig geendet - kein Personal mehr.“ Betroffen von der Folgeproblematik waren jedoch offenbar nicht alle evakuierten Bahnkunden aus dem ICE79 - denn ein erster Ersatzzug war zu klein, so dass wegen Überfüllung zunächst nicht alle Passagiere mitfahren konnten.

Verletzt wurde nach Angaben der Bahn niemand. Zufällig im Zug anwesende Polizisten und Bundeswehrsoldaten unterstützen das Bahnpersonal bei der Versorgung der Fahrgäste.