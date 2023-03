Passagier schildert dramatische Szenen nach Turbulenzen: „Menschen flogen durch die Luft“ – mehrere Verletzte

Von: Erik Scharf

Eine Lufthansa-Maschine gerät über den USA plötzlich in Turbulenzen. Das Flugzeug befindet sich laut Augenzeugen im „freien Fall“. Mehrere Passagiere verletzen sich.

Frankfurt – Das Flugzeug gilt weithin als das sicherste Verkehrsmittel. Doch wenn es zu Turbulenzen kommt, rutscht den Passagieren schonmal das Herz in die Hose. So passiert auf einem Lufthansa-Flug zum Flughafen Frankfurt. An Bord eines Airbus auf dem Weg von Austin/Texas nach Frankfurt, müssen sich Schilderungen zufolge dramatische Szenen abgespielt haben.

Was war passiert? Ein Airbus A330-300 habe sich auf dem Flug aus der Metropole im Süden der USA nach Frankfurt laut Angaben eines Passagiers gegenüber der Washington Post während heftiger Turbulenzen „im freien Fall“ befunden. Rund dreieinhalb Stunden nach dem Start landete die Maschine der Lufthansa am Mittwochabend (1. März) in Washington außerplanmäßig. Das geht aus den Flugdaten auf dem Portal flightradar24 hervor.

Flughafen Frankfurt: Heftige Turbulenzen auf Lufthansa-Flug – mehrere Verletzte

Vorausgegangen waren rund 90 Minuten nach dem Start offenbar unerwartete Turbulenzen über Tennessee, wie die Crew berichtete. Ein Sprecher der Lufthansa sagte gegenüber der hessenschau, es habe sich um Clear Air-Turbulenzen gehandelt. Diese könnten ohne sichtbare Wetterphänomene und Vorwarnung auftreten.

Mehrere Menschen seien nach Angaben der Lufthansa während der Turbulenzen verletzt worden. Laut dem Flughafenbetreiber Metropolitan Washington Airport Authority wurden sieben Menschen in eine Klinik transportiert, berichtet die Washington Post. Ob es darüber hinaus weitere Verletzte gab, ist nicht bekannt.

An Bord müssen sich laut den Schilderungen eines Passagiers gegenüber der Washington Post dramatische Szenen abgespielt haben. Essen und Menschen seien durch die Maschine geflogen, Fluggäste hätten blutende Wunden erlitten, nachdem sie gegen die Decke gekracht seien. Eine Person in den vorderen Reihen sei „schwer verletzt“ worden. Wie der Passagier der Washington Post weiter berichtete, habe die Lufthansa zwar die Kosten für ein Hotel und ein Taxi übernommen, darüber hinaus aber keine weiteren Kompensationen geleistet. Die Lufthansa kommentierte die Angaben zunächst nicht. (esa)

Kurz vor dem Jahreswechsel kam eine Lufthansa-Maschine in den USA auf dem Weg zum Flughafen Frankfurt wegen eisiger Temperaturen nicht vom Fleck.