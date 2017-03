Streit in Nachtbus eskaliert 

Frankfurt - Am Freitag, 24. März, ist es gegen 2.35 Uhr im Nachtbus (Linie 7) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.

Dabei hatte ein 46-jähriger Offenbacher einem 20-jährigen Fahrgast ein Messer an den Hals gehalten. In die anschließende Auseinandersetzung schalteten sich noch zwei weitere Fahrgäste im Alter von 17 und 18 Jahren ein. Dem Fahrer des Busses gelang es in der Konrad-Adenauer-Straße, an der Haltestelle Konstablerwache, eine vorbeifahrende Funkstreife durch Gesten auf sich aufmerksam zu machen. Die Beamten betraten daraufhin zusammen mit ihrem Diensthund den Bus, traten dem Beschuldigten das Messer aus der Hand und nahmen ihn trotz Widerstandes fest. Dabei wurde der alkoholisierte 46-Jährige leicht am Bein verletzt, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Bei ihm konnten noch 1,13 Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. (dpa)

