Auseinandersetzungen zwischen Eintracht- und Stuttgart-Fans - Kompletter Fan-Zug kontrolliert

Von: Florian Dörr

Nach dem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart kommt es zu Ärger am Stadion. Die Bundespolizei greift ein.

Frankfurt - Nach dem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart am Samstagnachmittag (11. März) im Deutsche Bank Park in Frankfurt kam es nach Angaben der Bundespolizei zu folgenreichen Ausschreitungen. Zeitweise kam der Bahnverkehr rund ums Stadion zum Erliegen. Bis zu 600 Personen mussten ihre Personalien angeben.

Was war passiert? Wie ein Sprecher der Bundespolizei bestätigt, hatten Anhänger der Gästemannschaft im Anschluss der Partie nach Anfahrt einer Bahn am Stadion die Notbremse gezogen, als sie sich auf Höhe von Personen aus der Frankfurter Ultra-Szene befanden. Der Zug, der mit 500 bis 600 Menschen aus dem Stuttgarter Lager besetzt war, kam zum Stehen, einzelne Fans des VfB Stuttgart stiegen aus und suchten die Auseinandersetzung mit den Frankfurtern. Es kam zu Flaschenwürfen und körperlichen Auseinandersetzungen. Bei den Beamten hieß es am Sonntagmorgen (12. März), dass die Aktion von Teilen der Stuttgarter Ultra-Szene ausging. Bei weitem nicht alle der bis zu 600 Gästefans waren beteiligt.

Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart: Auseinandersetzungen im Gleisbereich

Letztlich ging die Bundespolizei zwischen die beiden Fanlager, trennte Anhänger von Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart. Informationen über Verletzte liegen aktuell noch nicht vor.

Nach der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart kam es zu Auseinandersetzungen zwischen beiden Fanlagern. (Symbolbild) © Polizei Frankfurt

Sicher ist: Nachdem die Anhänger der Gastmannschaft wieder in der Bahn waren, fuhr der Zug weiter bis zum Bahnhof Neu-Isenburg. Dort hatten die Beamten eine „Bearbeitungsstraße“ eingerichtet. Bedeutet: Die Personalien aller 500 bis 600 Fußballfans in der Bahn wurden aufgenommen. Teils wurden Personen auch durchsucht.

Nach Ausschreitungen zwischen Eintracht- und Stuttgart-Fans: Zugverkehr zeitweise eingeschränkt

Es kam für etwa eine Stunde zu Einschränkungen im Zugverkehr, da sich die Auseinandersetzung im Gleisbereich abspielte. Betroffen waren auch Fernzüge.

In der Bundesligapartie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart hatten sich beide Mannschaften zuvor mit einem Unentschieden getrennt. Nachdem Sebastian Rode die SGE in Führung gebracht hatte, konnten die Schwaben ausgleichen. Am Ende stand es 1:1 im Deutsche Bank Park in Frankfurt. (fd)