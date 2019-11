Aussichten bei Metallern eingetrübt

Negative Umfrage zu Hessen vorgelegt

Darmstadt – Getrübte Zukunftsaussichten: „Auch wenn wir uns gesamtwirtschaftlich nicht in einer Rezession befinden, so ist der Abwärtstrend in der südhessischen Metall- und Elektro-Industrie doch unübersehbar“, sagte Claus Lau, Vorstandsvorsitzender der Bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen des Arbeitgeberverbands Hessenmetall und Standortleiter der Bosch Rexroth AG in Erbach.