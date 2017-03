Museum für Kommunikation ergründet Mythos des Goldenen Schnitts

Frankfurt - Der Goldene Schnitt ist nicht nur Mathematikern und Kunsthistorikern ein Begriff. Das Proportionsverhältnis steht im Zentrum einer Ausstellung im Frankfurter Museum für Kommunikation. 250 Exponate aus Architektur, Kunst, Design, Natur und Musik werden dort gezeigt. Von Eugen El

Erst mal klingt das ganz schön trocken, was Mathematiker Albrecht Beutelspacher schreibt: „Eine Strecke wird durch einen Punkt im Goldenen Schnitt geteilt, wenn das Verhältnis aus der Gesamtstrecke zum längeren Teil das gleiche ist wie das Verhältnis aus dem längeren Teil zum kürzeren.“ Dabei ist der Goldene Schnitt mehr als eine abstrakte Formel. Das von Euklid entdeckte und im 19. Jahrhundert in Europa populär gewordene Prinzip findet sich in der Natur, aber auch in gestalteten Objekten. Zuweilen als universelle Schönheitsformel verklärt, ist der Goldene Schnitt in seiner Bedeutsamkeit durchaus umstritten. Er sei „als Mythos in der Welt“, sagt Oliver Götze, Projektleiter der Ausstellung im Frankfurter Kommunikationsmuseum „Göttlich, Golden, Genial“.

Am Eingang des umfangreichen Parcours steht eine Wunderkammer – „eine bunte Ansammlung von wunderlichen Dingen“, erklärt Kuratorin Katharina Schillinger. Der Besucher sieht einen Seestern, Muscheln, Schmetterlinge und Pflanzen, aber auch geometrische Körper. Sie alle offenbaren die Form des Goldenen Schnitts. Text- und Bildtafeln erläutern die mathematischen Hintergründe.

Der Begriff Goldener Schnitt wurde im 19. Jahrhundert von Mathematiker Martin Ohm geprägt. In dieser Epoche erlebte das Prinzip einen regelrechten Boom. Künstler wie Caspar David Friedrich und Adolph Menzel nutzten das Proportionsverhältnis zur Komposition ihrer Bilder. Anhand ausgewählter Reproduktionen lässt sich dieser Trend in der Ausstellung nachvollziehen.

Heute erfährt die Goldene Spirale, eine beliebte Visualisierung des Goldenen Schnitts, eine Wiederentdeckung in den Sozialen Netzwerken. Sie wird oft über Katzenfotos gelegt, um augenzwinkernd deren vermeintlich perfekte Proportionen zu belegen. In einer Präsentation zeigt das Museum Designprodukte, aber auch Gebäude, die bewusst nach Prinzipien des Goldenen Schnitts gestaltet sind. So begegnet der Besucher Möbelentwürfen und Keramikgefäßen. Dass der Goldene Schnitt mittlerweile nicht (mehr) das Maß aller Dinge ist, demonstriert die Schau anhand gängiger Industrienormen.

Der Parcours setzt sich mit Betrachtungen über die Rolle des Goldenen Schnitts in der Schönheitsindustrie fort. Die Ausstellung entfaltet ihr Thema aus einer Vielzahl von Perspektiven. Sie hätte jedoch straffer sein können. Die Fülle der Informationen kann überfordern.

„Göttlich, Golden, Genial. Weltformel Goldener Schnitt?“, bis 23. Juli im Museum für Kommunikation Frankfurt, Schaumainkai 53, Dienstag bis Freitag 9-18 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 11-19 Uhr.