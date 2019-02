Bahnbrechend und verbindend

US-amerikanische Künstlerin Sherman in Frankfurt geehrt

Glückliche Preisträgerin: Cindy Sherman im Römer

Frankfurt – „Happy Birthday Max Beckmann!“, ruft Cindy Sherman in den vollbesetzten Kaisersaal des Römers. Am Dienstagabend wurde der 1954 geborenen, in New York lebenden Fotografin und Filmemacherin der Max-Beckmann-Preis der Stadt Frankfurt verliehen.