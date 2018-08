Rotlichtviertel: Der Kampf gegen Drogen und Kriminalität geht weiter

Frankfurt - Als quirlig und liebenswert bezeichnet die Stadt Frankfurt ihr Bahnhofsviertel. Tatsächlich gibt es viele positive Veränderungen in den ehemals von Drogen und Prostitution geprägten Straßen. Doch der Wandel ist noch nicht überall angekommen. Von Isabell Scheuplein

In geschwungenen Buchstaben hat sich Chantal einen Schriftzug unters Schlüsselbein tätowieren lassen. „Liebe mich so, wie ich bin“ steht da auf Englisch. Die 26-Jährige arbeitet in der Tabledance-Bar „Pure Platinum“ im Frankfurter Bahnhofsviertel. Dort tanzt sie auf hohen Schuhen um eine der beiden Stangen in der Mitte des großen, rot beleuchteten Raums. Falls ein Kunde einen Privatauftritt wünscht, tanzt sie in einem der Separees. „Manche Gäste kommen immer wieder“, sagt Chantal. Sie stamme aus Rumänien, und mit dem Geld, das sie im Strip-Club verdient, unterstütze sie ihre Familie zuhause. Ihre Mutter wisse, woher es komme.

Sex ist im Club an der Taunusstraße nicht gestattet. Auch nicht Anfassen, nicht einmal Küssen. „Wir verkaufen Getränke und Illusionen“, sagt Betriebsleiter Norman Weber. Viele der insgesamt 50 Tänzerinnen seien verheiratet und hätten Kinder, manche arbeiteten tagsüber in ganz normalen Berufen wie etwa als Krankenschwester. Chantals Kollegin Laura erzählt, sie sei Optikerin, könne in der Bar aber weit mehr verdienen. Seit mehr als zehn Jahren arbeite sie dort, zweimal pro Woche derzeit. „Eine Freundin hat mir davon erzählt. Das Geld hat mich gereizt“, sagt die 32-Jährige. Wie viel es ist, will sie nicht sagen. Mehrere tausend Euro könnten es pro Monat leicht sein, berichtet eine ihrer Kolleginnen.

+ Während er nebenbei einen Gangsterfilm schaut, hat der Wirtschafter eines Bordells auf den Überwachungsmonitoren die Treppen und Flure des Etablissements im Blick. Rotlichtgewerbe prägt nach wie vor das Bahnhofsviertel. © dpa Der Rotlichtbezirk macht das Bahnhofsviertel zum berüchtigtsten Stadtteil Frankfurts. Die Stadt betont, dass sich in den vergangenen Jahren viel zum Besseren gewandelt habe, viele Straßen sicherer seien, sich schicke Bars und coole Clubs sowie Kreative angesiedelt hätten und nach Sanierungen viele, auch exquisite Wohnungen, Läden und Büros entstanden seien. Doch es gibt nach wie vor Probleme. Dazu zählt Weber die Drogen. Laufkundschaft gebe es so gut wie gar nicht mehr angesichts von Dutzenden am Rand der Bürgersteige liegenden oder sitzenden Junkies, die sich offen Heroin spritzen oder Crack rauchen. Katastrophal sei die Lage.

Ortswechsel: Ein Bordell wenige hundert Meter weiter. Mit lautem Knall lässt Vanessa den Rohrstock auf die Liege in ihrem Zimmer klatschen. Aber nur zur Demonstration ihrer Tätigkeit, die sie hinter verschlossenen Türen in dem mit Riemen, Fesseln und Ketten bestückten Raum ausübt. Sie arbeitet als Domina. Normalerweise trifft ihr Stock auf Verlangen Fußsohlen, Oberschenkel oder andere Körperteile. Zufrieden mit dem Geschäft ist sie nicht. Im Sommer sei es meist mau, sagt Vanessa. Dabei sei sie besser dran als die Prostituierten. Nach Abzug der Miete, die sie für ein Zimmer im Laufhaus zahlen müssten, bleibe oft nicht viel übrig – wenn sie die Summe überhaupt zusammen bekämen. 140 Euro sind es für 24 Stunden, das Finanzamt erhält 15 Euro. „Die Kunden wollen den Frauen fast gar nichts mehr zahlen“, berichtet Vanessa. Auf 20 Euro, teils darunter sei der Preis für eine Viertelstunde gefallen.

In den 14 Laufhäusern im Bahnhofsviertel mieten sich Prostituierte Zimmer und stellen oder setzen sich davor. Freier laufen durch die Gänge und verhandeln über den Preis. Dass dies nicht immer friedlich abläuft, lässt sich ahnen und beobachten: Auf den Bildschirmen des für die Sicherheit zuständigen Wirtschafters ist zu sehen, wie ein Mann auf eine Prostituierte zugeht und sie anfassen will. „Das ist nicht erlaubt“, sagt er und greift zum Telefonhörer, um sich nach der Lage zu erkundigen. Probleme gebe es häufig mit Männern aus Afrika sowie muslimischen Ländern oder Indien, sagt er. Viele Frauen kämen aus armen Verhältnissen in Bulgarien oder Rumänien und arbeiteten für wenig Geld. Das mache die Preise kaputt. Wegen der im Internet verfügbaren Pornos sinke die Nachfrage zusätzlich, mutmaßt der Mann, der seinen Namen nicht nennen will. Im „Pure Platinum“, das im Keller eines Laufhauses liegt, läuft das Hauptgeschäft am Wochenende mit Junggesellenabschieden. Darunter sind viele Frauengruppen, für sie treten männliche Stripper auf. Die Bar bietet den Gästen einen Limousinen-Service an, der sie zu dem von kräftigen Türstehern bewachten Eingang fährt; so müssen sie nicht vorbei an Drogenabhängigen auf Bürgersteigen.

Bilder: Drogendealer im Bahnhofsviertel Zur Fotostrecke

„Die Stadt macht nichts, die Polizei macht nichts Wirksames“, klagt Betriebsleiter Weber. Die Drogenpolitik, die neben Repression auch Hilfe für die Abhängigen wie sogenannte Druckräume mit der Möglichkeit zu legalem, hygienischem Drogenkonsum vorsieht, sei gescheitert. „Das ist nicht der Frankfurter Weg, sondern ein Frankfurter Witz“, sagt er. Mit den Flüchtlingen seien auch viele Straftäter in das Viertel gekommen. „Es ist mehr oder weniger ein rechtsfreier Raum.“ Um Drogen- und Straßenkriminalität einzudämmen, wurde eine eigene Polizeieinheit abgestellt. Die Regionale Einsatz- und Ermittlungseinheit“ ist mit mehr als 140 Beamten die größte Einzeldienststelle in Hessen. Mit groß angelegten Razzien hat sie Aufmerksamkeit erregt. Diese seien sehr erfolgreich gewesen, es seien Drogen für mehrere Millionen Euro sichergestellt worden, sagt der für Sicherheit zuständige Stadtrat Markus Frank (CDU). Zugleich gehe es darum, Strukturen zu beobachten und gegen Hintermänner vorzugehen. Problematisch sei vor allem die Abhängigkeit von Crack.

+ Drogendealer im Bahnhofsviertel sind sehr präsent. © dpa „Die Situation hat sich verändert, es gibt einen regelrechten Strukturwandel, aber man kann nicht sagen, es gäbe keine Drogenabhängigen mehr. Das Bahnhofsviertel ist ein Hotspot des Drogenhandels in der Stadt, und der ballt sich auf kleiner Fläche“, berichtet Frank. Der angestrebte Wandel sei ein langer Prozess, der vermutlich Jahre dauern werde. „Du kannst Drogen kaufen oder verkaufen, dir passiert nichts“, sagt Ulrich Mattner, Vorsitzender des Gewerbevereins Bahnhofsviertel, der Führungen durch den Bezirk anbietet. Die Stadt müsse ihre Drogenpolitik überdenken, sonst könne er sich nicht vorstellen, dass sich wirklich etwas ändere. Mattner plädiert für staatliche Abgabe von Drogen an langjährig Abhängige, um die Kriminalität zu beenden. Zudem seien mehr sichtbare Polizeistreifen nötig, auch nachts.

Gleichwohl dürfe nicht das gesamte Bahnhofsviertel schlecht geredet werden, sagt Mattner. Die Problemzone befinde sich nahe der Taunusstraße. „Da wird die Stimmung immer aggressiver und bedrohlicher.“ An anderer Stelle gebe es dagegen eine gute Entwicklung. Die will die Stadt auch wieder bei der Bahnhofsviertelnacht am Donnerstag (dazu Meldung auf dieser Seite) zeigen. In seinem Grußwort lobt Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) das Viertel als quirlig, liebenswert und vielfältig. Bei den Veranstaltungen und Führungen spielen zwar auch Rotlicht, Prostitution und Drogen eine Rolle – doch vor allem sind Restaurants, Clubs, Hotels und Künstler mit ihren Angeboten dabei. In den Mittelpunkt stellt die Kommune dieses Jahr unter dem Motto „Ankommen“ die Themen Migration und Vielfalt. (dpa)