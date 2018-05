Bahnstrecke bei Rüsselsheim vorübergehend gesperrt

Rüsselsheim/Frankfurt - Zwischen Rüsselsheim und Frankfurt ist die Bahnstrecke heute Morgen vorübergehend gesperrt worden.

Grund dafür waren Fußgänger, die in der Nähe der Gleise unterwegs waren, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn in Frankfurt sagte. Für rund 25 Minuten konnten im Berufsverkehr in dem Bereich keine Züge fahren. Sie wurden in Rüsselsheim gestoppt. Es sei zu Teilausfällen und Verspätungen gekommen, sagte der Sprecher weiter. Betroffen waren die S-Bahnen 8 und 9 sowie die Regionalexpresslinien RE2 und RE3. (dpa)

