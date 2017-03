Bauarbeiten auf der A5 am Frankfurter Kreuz gestartet

Frankfurt - Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der stark befahrenen Autobahn 5 nördlich des Frankfurter Kreuzes haben heute begonnen.

Verkehrsbehinderungen habe es nicht gegeben, berichtete die Polizei am Abend. Die Bauarbeiten sind Teil der künftigen S-Bahn-Anbindung an den neuen Stadtteil Gateway Gardens. Während der Arbeiten würden die Fahrspuren nicht reduziert, sondern immer wieder verlegt und nur die Geschwindigkeit auf 80 Kilometer pro Stunde reduziert, heißt es in einer Mitteilung der Bahn.

Für die S-Bahn-Anbindung muss die Bahnstrecke zwischen Frankfurt-Stadion und Flughafen verlegt werden. Zu diesem Zweck wird eine rund vier Kilometer lange Trasse gebaut, die zur Hälfte unterirdisch verläuft. Die beiden neuen Gleise werden dann von Frankfurt-Stadion fast parallel zur A5 (Kassel-Darmstadt) verlaufen und in einem Rechtsbogen die Bundesstraße 43 (Wiesbaden-Hanau) sowie die Autobahn unterqueren. Die Bauarbeiten an der Bundesstraße stehen kurz vor dem Abschluss. Die Bauarbeiten der Bahn am neuen S-Bahn-Tunnel unter dem Kreisel Unterschweinsteige würden wie geplant Ende Juni beendet. Der Flughafenbetreiber Fraport saniere gerade den bestehenden Tunnel, voraussichtlich noch bis Ende September.

Baustellen stören ab Ende März den Frankfurter Nahverkehr

Mit dem Frühling beginnen in Frankfurt vielerorts die Bauarbeiten - auch im öffentlichen Nahverkehr. 35 Bauprojekte sorgen in diesem Jahr ab Ende März für Änderungen im Fahrplan, wie die städtische Verkehrsgesellschaft VGF mitteilte. Gleise und Weichen müssten regelmäßig gewartet werden, sodass sich Baustellen nicht vermeiden ließen. Ab Juli wird beispielsweise an verschiedenen Abschnitten der A-Strecke mit den Linien U1, U2, U3 und U8 gebaut. Bis Ende November sind die meisten Bauarbeiten abgeschlossen. Ausnahmen sind die Bauarbeiten zur Verlängerung der Linie U5 ins Europaviertel und die Baustelle auf der Offenbacher Landstraße in Oberrad. Der S-Bahn-Tunnel bleibt in diesem Jahr von einer Sperrung verschont. (dpa)

