Bestes Computerspiel des Jahres kommt aus Frankfurt

Frankfurt - Mit dem Abenteuerspiel „Portal Knights“ kommt das beste deutsche Computerspiel des Jahres aus der Frankfurter Entwicklerschmiede Keen Games.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Landtag, Kai Klose, sagte gestern, Keen Games einer von fünf hessischen Spieleentwicklern sei, die für den Deutschen Computerspielpreis nominiert waren und auch in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet wurden. Gewonnen haben außerdem Crytek (beste Inszenierung) aus Frankfurt sowie Jumpsuit Entertainment (bestes Kinderspiel) aus Kassel. Nominiert waren ebenfalls Black Pants (bestes Spiel) aus Kassel und Roman Uhlig (bestes Jugendspiel) aus Darmstadt. Einen solch umfangreichen Erfolg für hessische Studios habe es bei diesem Preis noch nie gegeben. „Dieser Sieg schließt an den Erfolg des ebenfalls in Frankfurt beheimateten Studios Deck 13 an, das den Preis 2015 nach Hessen holte. In den letzten Jahren ist die Entwicklerszene vor allem in Frankfurt stetig gewachsen, auch internationale Games-Unternehmen haben sich angesiedelt. “.

Derweil ist die Verleihung des Computerspielpreises in Berlin ist von einem Eklat überschattet worden. Auf der von Barbara Schöneberger moderierten Gala weigerten sich die Entwickler der Firma Mimimi Productions am Mittwochabend kommentarlos, ihre mit 40 000 Euro dotierte Auszeichnung für das beste Spieldesign in Empfang zu nehmen. (psh/dpa)