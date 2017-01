Besucher zu Gast im Reich der Krabbeltiere

Sonst Unsichtbares wird sichtbar: Im Modell schnappt sich eine Raubmilbe einen Springschwanz – 500 Mal so groß wie in Wirklichkeit. Kinder können sich an den interaktiven Elementen der Ausstellung austoben.

Frankfurt - Wir wandeln täglich darauf, doch was sich unter unseren Füßen abspielt, wissen wir kaum. Die neue Ausstellung im Senckenberg-Museum soll das ändern: Sie widmet sich den Böden, die Besucher aus der Perspektive einer Assel entdecken können. Von Julia Radgen

Um nachzuvollziehen, wer im Boden haust und was dort vor sich geht, muss man ziemlich klein sein. „Viele Bodenbewohner sind nur etwa einen Millimeter groß“, weiß Willi Xylander, Leiter des Senckenberg-Museums in Görlitz. Die Sonderausstellung „Die dünne Haut der Erde“ wurde dort konzipiert, denn die Görlitzer Naturforscher sind auf Bodentiere spezialisiert. Die Schau ist ab heute im Frankfurter Museum zu sehen und läutet das Festjahr zum 200-jährigen Bestehen Senckenbergs ein.

Die Museumsbesucher begegnen dabei Bodenbewohnern wie der Landassel auf Augenhöhe, die Krabbeltiere sind im Modell so groß wie Haustiere. Während der echte Boden aus Höhlen und Spalten besteht, ist die Schau in vier Kammern unterteilt. In jeder haben die Senckenberg-Wissenschaftler einen Schwerpunkt gesetzt.

So zeigt die „Kammer des Lebens“, dass die Bodenbewohner wahre Künstler im Recycling sind. Was der etwa fingernagelgroße Saftkugler ausscheidet, ist ein Fressen für die Hornmilbe. Die echte ist gerade noch mit bloßem Auge sichtbar. Die Schalenamöbe, im Vergleichsmodell nur so groß wie eine Stecknadel, freut sich wiederum über die Hinterlassenschaften der Milbe. In diesem perfekt abgestimmten Ökosystem versorgen sie außerdem Pflanzen mit Nährstoffen. Doch nicht immer geht es friedlich zu: Die Schau zeigt auch, wie eine Raubmilbe einen Springschwanz erbeutet.

Für kleine Besucher gibt es besondere Stationen, wo beispielsweise Figuren wie Klara Kugelspringer und die maulende Milbe Informationen kindgerecht präsentieren. Dort können sie sich als Bodenbewohner fühlen und etwa in die Rolle der Springschwänze schlüpfen. Die nur wenige Millimeter großen Tiere rupfen Laub in kleine Teile. Das gilt es mit der Zange an einem bereitgestellten Ast nachzuahmen.

Doch viel Raum widmet die Schau den Ursachen für Schieflagen im natürlichen Gleichgewicht. Die Kammer des Schreckens – „Ich bin bekennender Harry Potter-Fan“, erklärt Xylander – widmet sich der Zerstörung der Böden. „Fruchtbare Böden sind heute rar“, sagt der Wissenschaftler. Die Schuld daran trägt vor allem der Mensch, hinzu kommen Katastrophen wie Überschwemmungen. Betonierte Straßen verdrängen angestammte Bodenbewohner. Da mault nicht nur die Milbe, besonders fatal sind die Folgen der Bodenzerstörung für den Menschen.

Auch aktuelle Forschungsprojekte der Senckenberg-Wissenschaftler haben es in die Ausstellung geschafft. Sie haben beispielsweise untersucht, wie deutsche Bodentiere auf Laub von mitteleuropäischen Baumarten reagieren. „Wir haben einen Pizza-Effekt beobachtet“, sagt Xylander, „die Tiere essen mediterranes Laub sogar lieber“.

+ © Senckenberg, Paczos/Gitschmann Die Erkenntnisse der Naturforscher verharren aber nicht auf der wissenschaftlichen Ebene. „Wir wollen unsere Forschung direkt sichtbar machen“, sagt Andreas Mulch, der Leiter des Frankfurter Senckenberg-Instituts und Naturmuseums. Das Museum sei eine optimale Vermittlungsplattform für die Wissenschaftler. „Jetzt sind wir alle an der Reihe, die Böden zu schützen“, lautet die Botschaft der Senckenberg-Forscher. Deshalb vermittelt die Ausstellung ganz konkret, was jeder Einzelne dazu beitragen kann.

Das Museum hält dem Betrachter dazu im Wortsinn den Spiegel vor. Der „Gang der Visionäre“ stellt Menschen wie Sepp Holzer vor, der sich für die Permakultur einsetzt. Unter den Infotafeln sind spiegelnde Flächen angebracht, durch die man sich selbst zum Superhelden und Querdenker des Bodenschutzes aufschwingen kann. „Wir geben dazu Beispiele vor“, sagt Xylander, der hofft, dass sich möglichst viele Besucher inspirieren lassen, indem sie ihren Fleischverzehr einschränken, auf Insektizide verzichten oder ihren Garten wuchern lassen.

‘ „Die dünne Haut der Erde – Unsere Böden“ ist noch bis zum 13. August im Senckenberg-Museum, Senckenberganlage 25, zu sehen. Geöffnet jeweils wochentags von 9 bis 17 Uhr (mittwochs bis 20 Uhr) und am Wochenende von 9 bis 18 Uhr.