Gefälschte Kreditkarten: Für 30.000 Euro eingekauft

Frankfurt - Mit gefälschten Kreditkarten geht ein Gauner-Trio in der Innenstadt auf Shopping-Tour. Die Polizei nimmt die Männer fest.

Teure Luxusuhren und Designerkleidung waren die Beute eines Betrüger-Trios, das mit Hilfe gefälschter Kreditkarten bei Juwelieren und Boutiquen in der Frankfurter Innenstadt Waren im Wert von rund 30.000 Euro ergaunerte. Die Polizei nahm die drei jungen Männer am Samstag fest. Aufgefallen war zunächst einer der drei Betrüger in einem Juweliergeschäft in der Kaiserstraße. Hier wollte der 27-Jährige eine Rolex-Armbanduhr im Wert von über 10.000 Euro erwerben. Da die Kreditkarte des vermeintlichen Käufers einen anderen Namen aufwies, wurde der Verkäufer misstrauisch und informierte vorsichtshalber die Polizei.

Der 27-Jährige, der die Herkunft der Kreditkarte nicht erklären konnte, wurde vorübergehend festgenommen. Kurze Zeit später tauchten zwei weitere junge Männer (24 und 27 Jahre) beim selbigen Juwelier auf und erkundigten sich nach dem Verbleib ihres Freundes. Der 27-Jährige wurde zwischenzeitlich schon wieder von der Dienststelle entlassen. Doch die Beamten blieben misstrauisch, nicht zuletzt durch den erneuten Hinweis des Juweliers auf die zwei anderen Verdächtigen.

Ermittlungen führten die Beamten zu einem Hotelzimmer in der Wilhelm-Leuschner-Straße, das vorübergehende Zuhause der drei aus Dänemark eingereisten Betrüger. Dort wurden die Beamten fündig. Neben zwei noch Original verpackten Rolex-Uhren, fanden sie in dem Zimmer mehrere Paar Schuhe der Marken Louis Vuitton und Versace. Auch diverse Kleidungstücke von Markenherstellern lagerten dort - ebenso wie die Kaufbelege. Gefälschte Kreditkarten und verdächtige Handyfotos erhärteten laut Polizei den Verdacht gegen die drei Gauner.

Die beiden 27 Jahre alten Männer kamen in Untersuchungshaft, der 24-Jährige wurde wieder entlassen. (ch)

Rubriklistenbild: © dpa