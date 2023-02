Hoher Besuch in Frankfurt: Beyoncé startet nach sechs Jahren wieder durch

Von: Lucas Maier

Wohl eine der bekanntesten Sängerinnen der Welt macht Station in Frankfurt. Dabei hat Beyoncé mehr im Gepäck als nur ihre Musik.

Frankfurt - Mit Songs wie „Halo“, „Telephone“ oder „If I Were A Boy“ eroberte sie die Charts in Europa. Nach gut sechs Jahren Pause hat die US-Sängerin Beyoncé jetzt eine neue Welttournee angekündigt.

Insgesamt 40 Mal wird die Ausnahmekünstlerin unter dem Slogan „WELCOME TO THE RENAISSANCE“ auf der Bühne in Europa und den USA stehen, wie der Veranstalter livenation verkündet. Start ist am 10. Mai in Stockholm. Auch in Hessen wird Beyoncé haltmachen.

Beyoncé kommt nach Frankfurt: Nach sechs Jahren Pause wieder auf Tour. (Archivbild) © Scott Varley/dpa

Weltmusikerin in Frankfurt: Vorverkauf startet bald

Zwischen dem 15. Juni und dem 24. Juni wird Beyoncé dann auch durch Deutschland touren. Nach Köln und Hamburg wird die 41-Jährige dann auch im Deutsche Bank Park in Frankfurt auftreten, wie der Veranstalter bekannt gibt.

Beyoncé in Frankfurt:

Wann? 24. Juni 2023

24. Juni 2023 Wo? Deutsche Bank Park

Deutsche Bank Park Vorverkauf? Ab dem 10. Februar 2023

Ab dem 10. Februar 2023 Quelle: livenation

Wer die Party der RnB-Ikone nicht verpassen möchte, kann sich ab dem 10. Februar Karten im Vorverkauf sichern. Ein Preis wurde vom Veranstalter bisher noch nicht bekannt gegeben. Neben ihrem musikalischen Engagement, will die Musikerin während ihrer Tour auch eine Million Dollar für Stipendien bereitstellen, wie es in der Ankündigung der Tournee heißt. (Lucas Maier)

