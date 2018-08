Blutkonserven beim Roten Kreuz reichen noch für drei Tage

Frankfurt - Im Lagerraum lässt es sich aushalten. Bei vier Grad Celsius lagern im Frankfurter Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie die Blutkonserven des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Von Steven Micksch

Nach einem Druck auf einen Schalter schwingt die Tür zum Lager nach oben auf. Dahinter wird der Blick auf den Vorrat frei und dieser wirkt beeindruckend. „Das sieht jetzt super voll aus, aber das ist es gar nicht“, sagt Pressesprecherin Stefanie Fritzsche. In der Regel lagern dort Blutkonserven für vier bis fünf Tage. Aktuell reichen sie nur noch für drei Tage. „Kritisch wird es, wenn wir nur noch zwei Tage abdecken könnten. “.

Tatsächlich macht die Hitze auch den Blutspendediensten und natürlich den Blutspendern selbst zu schaffen. Bei Temperaturen um die 36 Grad Celsius überlege es sich der ein oder andere doch noch mal und komme erst in einer oder zwei Wochen zur geplanten Spende, so Fritzsche. Das strapaziert den Bestand, den sie momentan als angespannt bezeichnet.

In den Wochen vor den heißen Tagen sei die Spendenbereitschaft gar nicht schlecht gewesen, erklärt man im Blutspendezentrum des DRK in der Sandhofstraße. Mal kamen 24, mal 21, aber auch mal nur sieben Vollblutspender. „Gerade bei hohen Temperaturen muss man vor und nach dem Spenden viel Trinken“, sagt Schwester Katharina vom DRK-Blutspendedienst.

Ulrich Scharrenbroich geht eigentlich immer in Steinbach spenden. Doch da er den letzten Termin der mobilen Blutspende verpasst hat, ist er nach Frankfurt gekommen. Doch die Hitze lässt ihn unverrichteter Dinge wieder abziehen. Der Kreislauf macht nicht mit und die Schwestern wollen ihm eine Spende so nicht zumuten. Er verspricht aber in der kommenden Woche erneut zu kommen. „Es ist unheimlich wichtig zu spenden“, sagt er. Schließlich sei es nur ein kleiner Pieks und am nächsten Morgen zeige die Waage als Belohnung auch weniger an.

Dabei werden bei der Spende nur 500 Milliliter Blut entnommen. Männer können bis zu sechsmal im Jahr Spenden, Frauen viermal. Die eigentlich Entnahme dauere je nach Vene fünf bis zehn Minuten. Insgesamt sollten Spender aber 45 bis 60 Minuten einplanen. Zum einen, weil es eine ärztliche Voruntersuchung gibt und zum anderen, weil man nach der Spende noch etwas sitzen bleiben sollte.

Aus einer Vollblutspende gewinnt man Blutplasma, Thrombozyten und Erythrozyten. Alle drei werden dann im eingangs erwähnten Lager aufbewahrt. Die Blutplättchen – Thrombozyten – müssen nicht so kalt wie der Rest gelagert werden. Dafür müssen sie auf Platten liegen, die sich ständig bewegen. Würden sie stillstehen, würden sie sich zu früh aktivieren, so Fritzsche. Erschwerend kommt hinzu, dass die Blutplättchen nur vier Tage haltbar sind. Das steigere nochmal den Bedarf.

Die roten Blutkörperchen – Erythrozyten – lagern bei vier Grad Celsius. Sie sind 35 Tage haltbar und werden von Frankfurt täglich an 110 Krankenhäuser in Hessen verteilt. Der gesamte Bedarf liegt somit täglich bei 900 Konserven. Besonders gefragt ist die Blutgruppe Null negativ, da sie bei allen Menschen universell einsetzbar ist. Allerdings besitzen nur sechs Prozent der Menschen in Deutschland diese Blutgruppe. „Am zweitwichtigsten ist Null positiv“, sagt die Pressesprecherin, da diese Blutgruppe zumindest mit allen anderen positiven Blutgruppen kompatibel ist. Ebenfalls im Kühlraum befindet sich das Blutplasma. Es ist auf minus 45 Grad Celsius heruntergekühlt und hält sich bis zu zwei Jahre.