Bombe im Gallus: Entschärfung und Evakuierung

Frankfurt - Weil heute Nacht eine Fliegerbombe im Stadtteil Gallus entschärft werden soll, müssen etwa 9000 Menschen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Außerdem wird es zu Einschränkungen im Verkehr kommen.

Gestern Abend wurde bei Bauarbeiten in der Kölner Straße eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Sprengsatz soll heute Nacht ab 23 Uhr entschärft werden, in einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort müssen deswegen die Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Ab 19 beginnt die Evakuierung des Gebiets, in dem auch mehrere Hotels, Altenheime und Geschäftshäuser stehen. Die Polizei schätzt, dass etwa 9000 Menschen von der Räumung betroffen sind.

In der Evakuierungszone liegen die Kölner Straße, die Koblenzer Straße, die Frankenallee, die Europaallee und die angrenzenden Querstraßen. Auch die Mainzer Landstraße wird zwischen Güterplatz und Galluswarte am Abend gesperrt.

Auch der Verkehr der Straßenbahnlinien 11 und 12, der Buslinien 46 und 52 sowie von S-Bahnen und regionalen Bahnlinien ist beeinträchtigt, die U-Bahnen fahren regulär. Die Linien 11, 21, 46 und 52 werden laut Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) teilweise von 19 Uhr an unterbrochen und umgeleitet. Nach Informationen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) sind auch die S-Bahn-Linien S3, S4, S5, S6 und die RMV-Bahnlinien RB15 (Richtung Grävenwiesbach, Brandoberndorf), RE30, RB41 und RE99 (Richtung Friedberg, Gießen) betroffen.

Umfangreiche Informationen für betroffene Anwohner und Reisende hält das Bürgertelefon der Stadt Frankfurt unter der Nummer 069/212111 bereit. Menschen, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen, können in einer Halle auf dem Messegelände Zuflucht suchen, wo sie mit Getränken versorgt werden, der Zugang ist von der Friedrich-Ebert-Anlage und von der Brüsseler Straße über Tor Ost möglich. (nb)

