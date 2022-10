Bombe in Frankfurt: der Live-Ticker zur Entschärfung

Von: Niklas Hecht

In unserem Live-Ticker erfahren Sie alle wichtigen Entwicklungen rund um die Entschärfung der Bombe in Frankfurt-Bockenheim.

Frankfurt - Am heutigen Mittwoch (12. Oktober) ist es so weit. Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Montag im Stadtteil Frankfurt-Bockenheim gefunden wurde, soll entschärft werden. Bis 9 Uhr am Morgen müssen rund 20.000 Menschen das Areal zwischen Rebstockpark und Katharinenkreisel verlassen haben. Die zuständigen Sprengexperten rechnen mit einem aufwendigen Einsatz. Ob die Entschärfung tatsächlich gelingt, ist noch unklar.

Auf dem Twitter Kanal der Feuerwehr Frankfurt erklärte Alexander Majunke vom Kampfmittelräumdienst unlängst, man wisse noch nicht, welche Zündung sich an dem Sprengkörper befinde. Die Bombe sei derzeit noch mit Dreck verkrustet, den man erst entfernen könne, wenn die Sperrzone um den Fundort evakuiert sei. Im Anschluss werden die Experten des Kampfmittelräumdienstes entscheiden, ob die Bombe per Hand- oder Fernentschärfung unschädlich gemacht wird, oder ob es zu einer Sprengung kommt.

Hier liegt ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. © 5vision

Bombe in Frankfurt: Live-Ticker berichtet über Evakuierung

Während sich Majunke und seine Kollegen um die Entschärfung der Weltkriegsbombe kümmern, wird der Verkehr im Evakuierungsbereich, der die Stadtteile Bockenheim und Gallus betrifft, ab 9 Uhr ruhen. Zahlreiche Bus- und Bahnlinien, und auch die A648, sind von der vorübergehenden Sperrung betroffen. Die Stadt Frankfurt hat eine Liste der betroffenen Bus- und Bahnlinien veröffentlicht. Außerdem hält der Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV) seine Kunden per App und auf rmv-frankfurt.de über die Fahrplanänderungen auf dem Laufenden.

Die Stadt Frankfurt appelliert an die betroffenen Bürger, dem Aufruf nach Evakuierung Folge zu leisten. Niemand darf auf eigene Gefahr in seiner Wohnung bleiben. Im Zweifelsfall ist die Polizei befugt, Wohnungen zu räumen. Die Behörden erklären: „Bedenken Sie bitte, der Entschärfungsbeginn und damit auch das Ende aller Maßnahmen und Sperrungen, sind von einem schnellen und geordneten Ablauf der Evakuierung abhängig. Helfen Sie selbst mit, dass alles reibungslos verläuft und alle Maßnahmen schnell beendet werden können.“

Kartenausschnitt Evakuierungsbereich Weltkriegsbombe Angelika-Machinek-Straße. © Feuerwehr Frankfurt am Main

Wie die Evakuierung vonstattengeht, und ob die Bombe entschärft werden kann oder doch gesprengt werden muss, erfahren Sie in unserem Live-Ticker. (nhe)

