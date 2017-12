Unbekannte zünden fünf Autos an

Frankfurt - Erneuter Brandanschlag auf Autos in Frankfurt: Unbekannte zünden zum wiederholten Male mehrere Fahrzeuge an.

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Frankfurt fünf Autos angezündet. Drei der Wagen brannten komplett, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte. Die Fahrzeuge standen alle in einer Straße. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Erst vor wenigen Tagen standen in Frankfurt Autos in Flammen. (dpa)

