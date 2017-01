Brexit: Frankfurt wirbt um Banken

Frankfurt - Die Rhein-Main-Region würde gerne zum Brexit-Profiteur werden. Ob es dazu kommt, ist aber auch ein gutes halbes Jahr nach dem Referendum in Großbritannien unklar. Hessens Wirtschaftsminister und Frankfurts OB bleiben optimistisch. Von Thomas Maier und Jörn Bender

Angesichts des immer näher rückenden Brexits wollen die Rhein-Main-Region und das Land Hessen ihr Werben in Großbritannien um abwanderungswillige Banken und andere Unternehmen verstärken. „Wir gehen davon aus, dass die Entscheidungen im ersten Halbjahr 2017 fallen werden“, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir heute in Frankfurt knapp sieben Monate nach dem Brexit-Referendum. Wie viele Banker letztlich den Weg in Deutschlands Finanzmetropole Frankfurt finden, dazu wollte der Grünen-Politiker genauso wenig Zahlen nennen wie Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Die britische Regierung will bis Ende März die EU-Austrittserklärung einreichen. Erst dann beginnen die Verhandlungen zwischen London und Brüssel über die künftige Basis der gemeinsamen Beziehungen.

Banken brauchen für Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union rechtlich selbstständige Tochterbanken mit Sitz in einem EU-Staat. Kommt es also zum „harten“ Brexit, müsste eine Alternative her. Die Standortmarketing-Gesellschaft Frankfurt/RheinMain (FRM), bei der die örtlichen Kommunen und das Land zusammenarbeiten, will deshalb die Finanzbranche aus London nach Hessen locken. Al-Wazir und Feldmann waren deswegen bereits im vergangenen Jahr auf Werbetour in der britischen Hauptstadt.

In diesem Jahr will die FRM weitere Reisen nach London unternehmen. Außerdem gibt es seit kurzem dort ein Ein-Mann-Büro, das vor Ort Kontakte aufbaut. Prognosen, wonach Banken und Versicherungen rund 10.000 Arbeitsplätze von der Themse an den Main verlagern könnten, wollten Feldmann und Al-Wazir aber nicht kommentieren. „Die Briten stehen (hier) nicht an jeder Ecke“, sagte Feldmann. Von einer „Schwemme“ könne also nicht die Rede sein. „Man weiß es nicht“, meinte Al-Wazir zu den Schätzungen. Es gebe zwar konkrete Anfragen von Unternehmen. Zugleich müsse in London noch mit vielen Vorurteilen über die Rhein-Main-Region – etwa hinsichtlich der Lebensqualität – „aufgeräumt“ werden.

Die Vorteile Frankfurts sind – wie Al-Wazir und Feldmann einräumen – auf der Insel nicht leicht zu vermitteln. So ist Frankfurt nicht nur billiger bei Immobilien oder Schulen als London, die Stadt ist dank ihres zentrumsnahen Flughafens auch gut erreichbar. Schon jetzt haben praktisch alle wichtigen Banken der Welt eine Dependance in „Mainhattan“. Zudem hat sich der Finanzplatz zur Aufsichtshauptstadt Europas entwickelt – unter anderem mit Europäischer Zentralbank (EZB) und Versicherungsaufsicht EIOPA.

Briten stimmen für Austritt aus der EU Zur Fotostrecke

Allerdings buhlt nicht nur Frankfurt um Banker aus London, sondern auch Paris, Madrid, Dublin und Luxemburg. Im Fall der schweizerischen Großbank UBS hat Frankfurt aber gute Chancen, zum Brexit-Profiteur zu werden. Die Schweizer Großbank steuert ihre Vermögensverwaltung für Kontinentaleuropa seit Dezember von Frankfurt aus.

Damit ist Deutschlands führender Finanzplatz auch Favorit für eine mögliche Verlagerung von UBS-Stellen aus London. UBS-Chef Sergio Ermotti hatte im Herbst in Aussicht gestellt, wegen des Brexits 1500 Arbeitsplätze aus der britischen Hauptstadt in andere europäische Regionen zu verlagern. Neben den Banken haben Al-Wazir und Feldmann aber noch andere Branchen und Länder im Visier. Gerade in Asien überlegten sich derzeit viele Konzerne, ob sie statt in Großbritannien lieber im größten EU-Land Deutschland investierten, sagte Al-Wazir. Auf der anderen Seite kann Rhein-Main beim Brexit auch einiges verlieren. Großbritannien ist Hessens drittwichtigster Handelspartner und nach den USA der wichtigste Standort für ausländische Direktinvestitionen. (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa