Brutaler Überfall: 72-Jährige in Wohnung gefesselt und geschlagen

Frankfurt - Als angeblicher Postbote verschafft sich ein Unbekannter Zugang zur Wohnung einer 72-Jährigen. Er schlägt auf die Seniorin ein, fesselt sie und nimmt in aller Ruhe die Wertsachen mit.

Eine 72 Jahre alte Frau ist gestern Mittag gegen 13 Uhr von einem Mann in ihrer Wohnung in Frankfurt-Sachsenhausen brutal überfallen und dabei verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, verschaffte sich der Unbekannte als angeblicher Postbote Zugang zur Wohnung der 72-Jährigen in der Darmstädter Landstraße. Dort stieß er die Frau zu Boden und schlug mehrfach auf sie ein. Anschließend fesselte er das Opfer. Nun durchsuchte er die Wohnung, packte diverse Wertsachen ein und rannte danach eilig aus der Wohnung. Die 72-Jährige konnte sich selbst befreien und die Polizei alarmieren.

Allerdings steht die Frau noch sehr unter dem Eindruck des Geschehens und konnte daher noch nicht intensiv von den Ermittlern befragt werden. Sie gab aber immerhin an, dass der Täter etwa 25 bis 30 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß sein soll. Er hatte kurze, dunkle und lockige Haare, ein schmales Gesicht und trug einen auffälligen roten Anorak. Er sprach gutes Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter 069/755-53111 entgegen. (dani)

