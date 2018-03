Bundespolizei stoppt aggressive Hannover-Fans

Frankfurt - Weil zwischen den Anhänger der Eintracht und Hannover 96 eine Rivalität besteht, bemüht sich die Bundespolizei gestern um strikte Fantrennung. Das versuchen einige Fans allerdings zu umgehen.

Wie die Bundespolizei berichtet, werden bereits bei der Anreise mit dem Zug die Fußballfans von Einsatzkräften begleitet. 25 Anhänger von Hannover 96 allerdings versuchen durch frühzeitiges Aussteigen diese Maßnahmen zu umgehen. Die aggressiven Gästefans steigen kurz darauf in eine S-Bahn Richtung Frankfurt - Zeugen berichten, dass sie eine Auseinandersetzung mit dem gegnerischen Fanlager planen. Weit kommen sie allerdings nicht: Am Bahnhof Bad Vilbel wartet bereits die Bundespolizei auf sie. Die Einsatzkräfte hindern die Fans an der Weiterfahrt. Aufgrund ihres Verhalts gibt es für die Anhänger auch ein Betretensverbot für die Stadt Frankfurt. Der Bahnhof wird außerdem kurz gesperrt und die Störenfriede in Fahrtrichtung Hannover zurückbegleitet. (jo)

