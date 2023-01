Bei Wiedereinreise festgenommen: Bundespolizei geht am Flughafen Frankfurt gesuchter Straftäter ins Netz

Von: Jana Ballweber

Die Polizei nimmt am Flughafen in Frankfurt einen Straftäter fest, der mit einem Haftbefehl gesucht wird. Später stellt sich heraus: Er hätte gar nicht einreisen dürfen.

Frankfurt - Der Start ins Jahr 2023 verlief für die Bundespolizei erfolgreich. Am Flughafen Frankfurt konnten Ermittler einen 38-Jährigen festnehmen, der aus Lissabon kam und mit einem Haftbefehl gesucht worden war. Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Mann war schon 2010 in Deutschland straffällig geworden. Nachdem er vom Amtsgericht im baden-württembergischen Sinsheim zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden war, saß er für einige Zeit im Gefängnis. Nachdem er einen Teil seiner Strafe verbüßt hatte, war er von der Ausländerbehörde 2012 nach Georgien abgeschoben worden.

Einreise trotz Sperre: Gesuchter Straftäter am Flughafen Frankfurt festgenommen

In diesem Zuge verhängte das Amt eine Wiedereinreisesperre gegen den Mann. Weil er am Flughafen Frankfurt trotzdem eingereist ist, muss er nun auch noch den Rest seiner Freiheitsstrafe absitzen. 284 Tage seien noch offen gewesen, so die Polizei.

Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert Reisende am Flughafen. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Diese Zeit könnte sich auch noch deutlich verlängern. Denn seit Juli 2022 sucht wieder eine Justizbehörde nach dem Mann. Er soll im März 2022 an einem versuchten Wohnungseinbruch beteiligt gewesen sein. Dabei soll er sich auch der Sachbeschädigung schuldig gemacht haben. Das sollen DNA-Spuren vom Tatort in Freiburg zeigen.

Am Flughafen Frankfurt festgenommen: Gesuchter Straftäter sitzt im Gefängnis

Die Ermittlungen in diesem Fall werden nun weitergeführt, während der Mann schon im Gefängnis sitzt. Einen Tag nach der Festnahme sei er dem Haftrichter vorgeführt und ins Gefängnis verfrachtet worden, so die Bundespolizei.

Am Flughafen Frankfurt ist die Bundespolizei nicht nur bei der Einreise aktiv. Mitte Dezember konnten sie einen Brezeldieb festnehmen, der sich später als gewalttätig entpuppte.