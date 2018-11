So bunt wie

Frankfurt - Vor rund 30 Jahren gründeten sich mit „Frankfurt House“ in Sachsenhausen und „Prowokulta“ am Frankfurter Berg die ersten gemeinschaftlichen Wohnprojekte. Seither sind 63 Interessengruppen mit den unterschiedlichsten Ansätzen hinzugekommen.

„Es gibt zum Beispiel ein Projekt, bei dem ältere Menschen als Mietprojekt in 15 Wohnungen leben und sich umeinander kümmern“, sagt Birgit Kasper vom „Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen“. Weiterhin gebe es eine kleine generationsübergreifende Wohngemeinschaft (WG). Im Mittelpunkt von Frankfurter Hausgemeinschaften stehen auch soziales Engagement, sparsamer Umgang mit der Wohnfläche oder der Nachwuchs. So ist das Haus von „Wohnen mit Kindern“ in Riedberg, laut Kasper, so angelegt, dass etwa genügend Platz zum Toben und Abstellen von Kinderwagen da ist.

Die größte WG der Mainmetropole entsteht derzeit in Niederrad. In über 50 Wohneinheiten werden hier rund 100 Bewohner leben. Das älteste Mitglied der auch sonst sehr bunten Gruppe ist über 80 Jahre alt.